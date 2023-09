Beindult a szülés, a 149-es buszon hozta világra babáját egy nő

Nem mindennapi dolog történt a Szél Kálmán téren hétfőn este. Németh Roland Ferenc, a BKV buszsofőrje arra lett figyelmes, hogy egy mindenórás kismamának elkezdődtek a fájásai az utcán. A sofőr nem teketóriázott, azonnal leszállt a buszról és felkísérte a hölgyet a járműre, és lefektette ott. Eközben megindult a szülés, ugyanis a nőnél elfolyt a magzatvíz. A sofőr a saját puszta kezével segítette világra a kis csöppséget, ugyanis villámsebesen megtörtént a világrahozatal a 149-es jelzésű buszon.

A Szél Kálmán téren a 149-es buszon szült meg egy asszony /Képünk csak illusztráció /Fotó: bkk.hu

A BKV Zrt. a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Ferenc még a baba fejét is fogta a szülés során, hogy minden biztonságban történjen. Eközben már a mentőszolgálat is úton volt a helyszínre, azonban mire kiértek, addigra megszületett a kisbaba, akinek végül csak a köldökzsinórjának elvágásában tudtak segíteni. Az édesanyát és a gyermeket is biztonságban kórházba szállították.