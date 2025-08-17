"Újabb tapasztalat" - Horváth Gréta bevállalta, izgalmas héten van túl

Horváth Gréta számára az idei nyár igazán kalandosra sikeredett. Az egyik legnagyobb félelme, a búvárkodás legyőzése után valódi sellő lett a Farm VIP versenyzőjéből, de az utolsó hónap sem maradt kalandok nélkül.
Az elmúlt egy hét elképesztően állati volt. 4 nő elindult lakóautóval Horvátországba, lesz ami lesz alapon. Rengeteget nevettem. Aludtam a szabad ég alatt, ettünk finomakat, hűsöltünk a vízben és annyit nevettem, hogy izomláz van a hasamban.
- írta legújabb Instagram-posztjában.
Gréta barátnőivel közösen, spontán indult útnak egy horvát kaland reményében, de bevallotta, hogy nem minden ment olyan könnyen.
Amit nem tudtunk, arra segítséget kértünk a rutinos veterán campingesektől. Volt amiből feleslegesen vittünk, és volt amit mind a négyen elfelejtettünk. 3 ruhában lehoztuk a hetet, papucsban. A sminkes neszesszerek a táska alján pihentek, a fürdőruhák a napon száradtak felváltva.
A baráti társaság egy hét alatt rengeteg élményt szerzett, és az eső, szél vagy szűk szerpentinek sem állították meg őket.
Zseniális volt ez a hét, és ha valamit igazán érdemes ebben az életben csinálni az a spontán útrakelés. Újabb tapasztalatot szereztem, és van egy totálisan abszurd új tervem is, a miért is ne alapon?! Elvileg bármikor jól jöhet bármi, ezt már megtanultam.
Bár Gréta egy rövid videót megosztott az utazásról, bevallotta, hogy nem csinált nagyon képeket és videókat, inkább a pillanatban élt.
Habár a Ázsia Expressz és a Farm VIP óta kezdem azt érezni, nekem ilyen már nem nagyon van. Nekem totál mindegy hol kell aludni, fürdeni, enni, pihenni. Csapassuk!
- zárta le rövid monológját.
