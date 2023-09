"Lelkileg készen állok-e erre anyaként?": Nehéz elhatározásra jutott Radics Gigi

Negyedik évadával tér vissza október 14-én a Dancing with the Stars, a versenyzők között pedig ott van Radics Gigi is. A szépséges énekesnő sokáig őrlődött, hogy elfogadja-e a felkérést, főleg azért, mert ki kellett lépnie a komfortzónájából. Emellett rendkívül gátlásos nőnek vallja magát, aki nehezen engedi el magát egy "idegen" férfi közelében.

Fotó: Tv2

Radics Giginek ki kell lépnie a komfortzónájából

A tánc intim dolog

Gigi 2020-ban adott életet kislányának, Bellának, s bár már három év telt el azóta, eddig nem merte magát úgy igazán megmutatni. Mint mondja: 30 kilótól szabadult meg a szülést követően, viszont önbizalomból jócskán kellett magára pakolnia, hogy elvállalja a műsort.

– Azt gondolom, hogy a tánc alapvetően intim dolog. Eleve az, hogy itt mindent meg kell magunkból mutatni, szép nőies ruhákban... Voltak is kérdések a fejemben ezzel kapcsolatban. Például, hogy lelkileg készen állok-e erre anyaként. Egy nő azért sok testi változáson megy keresztül, mikor anyává válik. Rajtam például volt 30 kiló plusz, amit hála Istennek sikerült leadni, és talán el is jött a pillanat, hogy fel merjem magam vállalni ország-világ előtt – fogalmazott a Ripost-nak Gigi, aki még azzal is megküzdött, hogy egy "idegen" férfit ilyen közel engedjen magához. Mint mondta, gátlásos nőnek tartja magát, s először feszengett Dávid közelében.

Alapvetően én egy gátlásos nő vagyok, nem vagyok hozzászokva, hogy egy idegen pasi ilyen közel legyen hozzám.

– Jó, Dávid már nem számít idegennek. Vele most már természetesen megy ez, nyilván azért is, mert neki ez a szakmája, ez az élete, én pedig bízom benne. Emiatt nem is érzem azt, hogy feszengnem kellene tánc közben – tette hozzá az énekesnő.

A tánc lett az élete

Gigi naptárában nehéz üres helyet találni, viszont a tánc most felülírt mindent. Az édesanya egyedül ahhoz ragaszkodott a próbákat tekintve, hogy gyermekével minőségi időt tudjon tölteni, hiszen számára Bella az első. Ám az sem szabad elfelejtenünk, hogy az énekesnő kifejezetten maximalista, így a versenytársaknak fel kell kötniük a gatyát...

– Az életem egy részét a Dancingnek szentelem most, igyekeztem úgy alakítani a dolgokat, hogy beleférjen minden az időmbe. Mivel maximalista vagyok, annyit próbálunk, amennyit kell, vagyis ahányszor kéri a Dávid, de annak örülök, hogy úgy alakítottuk a gyakorlásokat, hogy a kislányomra jusson elegendő idő. Nekem ez nagyon fontos volt – fogalmazott Gigi.