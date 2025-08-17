„Szerintem ez törvényszerű” – Szívszorító vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars versenyzője

Pintér Tibor párja, Ilyés Jenifer annak idején egy tehetségkutatóban tűnt fel, a fiatal, gyönyörű lány mindenkit elvarázsolt énekhangjával. De a Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője nem ott figyelt fel rá, hanem egy munka során ismerkedtek meg egymással és hamar szerelem szövődött köztük. Akkor talán még ők sem gondolták, hogy kapcsolatuk ennyire elmélyül.

A Sztárban Sztár All Stars műsorban vállalt hosszú idő után szereplést Pintér Tibor (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár All Stars: Pintér Tibort megszelídítette a szerelem

Tavaly 50 éves lett a Nemzeti Lovasszínház vezetője, aki hosszú kihagyás után újra televíziós műsorban vállalt szerepet. Pintér Tibor a Sztárban Sztár All Starsra mondott igent, aminek a sajtótájékoztatójára elkísérte kedvese, Ilyés Jenifer is, akivel szerelmes pillantásokkal néztek egymásra.

– Igen, hála istennek azt tudom mondani a Jenivel való kapcsolatomról, hogy minden a legnagyobb rendben van velünk – mondta a Bors kérdésére Pintér Tibor, Tenya.

Ami tudom, hogy sokaknak nagyon furcsán hangzik, mert vannak, akik azt gondolják, biztos van valami ott, vagy lesz, tuti nemsokára szétmennek, biztos titkon sokat veszekednek, tuti van köztük probléma, hiszen Jenifer sokkal fiatalabb. Pedig nem, olyannyira nem, hogy boldogan tudom azt mondani, hogy Jeniben megtaláltam azt a nőt, aki igazi társam tud lenni! Azt gondolom ez a kilenc év arról árulkodik, hogy tényleg megváltoztam, nagyon sok mindenben, de szerintem ez törvényszerű. Mert minden férfi életében egyszer csak eljön az a nő, aki tényleg a szó legnemesebb értelmében megváltoztatja. Ez bennünk van ám, még a leghuncutabb férfiban is benne van, hogy egyszer átadja magát egy nőnek. És én a Jeninek adtam át magam!

Pintér Tibor barátnője évek óta Ilyés Jenifer (Fotó: Bors)

Munkában is társak

A színész azt is elárulta, hogy Jenifer miatta megtanult lovagolni, a Nemzeti Lovas Színház több darabjában is együtt szerepelnek.