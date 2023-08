Elképesztő, hogy milyen helyszínek szerepelnek Budapesti gyomtérképén - Videó!

Aki nem hiszi, járjon utána – tartja a mondás. A Metropol most egy térképre gyűjtötte össze a budapesti gyomtengereket, melyek segítenek eligazodni a Karácsony Gergely főpolgármester által elhanyagolt fővárosban. Reméljük, a hazánkba látogató külföldi turisták is nagy hasznát veszik majd, amikor az atlétikai világbajnokságra érkeznek.

A Petőfi hídnál lévő Goldmann György tér gyomokkal, elszáradt gazokkal és száradó ruhákkal. Olvasói fotó / Metropol

A Bors több korábbi cikkében is írt arról, hogy mennyire elhanyagoltak Budapest közterületei. A gyomokkal fedett részek nemcsak csúnyák, egészségtelenek is. Tapasztalják ezt nemcsak a fővárosiak, hanem a fővárosba ellátogató vidékiek vagy külföldiek is. A Metropol fotópályázatot hirdetett, „Budapest a gyomok fővárosa!” címmel, hogy felhívja a figyelmet, mennyire rossz a helyzet. Szinte az összes kerületből érkeztek képek a pályázatra. Ezek alapján egy olyan gyomtérképet alkottak, mely a legelhanyagoltabb helyszíneket tartalmazza. A fővárosba érkező turistáknak ezzel a látvánnyal kell szembesülniük, mikor az egyébként gyönyörű fővárosunkba utaznak. Arról nem is beszélve, hogy az egész világ ránk szegezi a tekintetét, hiszen az egyik legnagyobb világverseny zajlik éppen, az atlétikai világbajnokság.

Karácsony Gergelynek hála: Budapest a gyomok fővárosa! Fotó: Metropol

Ezeket az óriási gazokat, elszáradt kórókat, tűzveszélyes területeket ábrázolja a térkép, ami azt is alátámasztja, mennyire hanyag munkát végez Karácsony Gergely főpolgármester. Nem egyértelmű, mire költik az adófizetők pénzét, de az biztos, hogy nem a gyomok eltüntetésére. Gondot jelent többek között, hogy:

most jön Budapestre a legtöbb külföldi,

az atlétikai világbajnokság miatt rajtunk az egész világ szeme,

tombol az allergiaszezon és nagyon magas a parlagfű koncentrációja a levegőben,

a kutyásoknak nemcsak a meleggel, de a toklászokkal is meg kell küzdeniük,

a gyermekeket féltik a szülők a szúnyogoktól és a kullancsoktól, amik megtelepednek a gyomtengerben.

A Metropol fotópályázatot hirdetett, hogy felhívja a figyelmet a problémára. A gyomtengerek között szerepel az Erzsébet körút, az Atlétikai Stadion környéke/Kvassay Jenő út, a Soroksári út, az Üllői út, az I. kerület, a Budai Vár alatt, a Ferenc körút, a Corvin köz, a Mammut (a Margit krt. felől), a Margit híd, a Lehel tér és a Fiumei út környéke, valamint a Kiskörút.

Zugló egyik buszmegállója is gyomokkal van tele. Olvasói fotó / Metropol

A listára felkerült emellett Óbuda és a régi Lágymányosi híd, mai nevén Rákóczi híd, valamint a Dózsa György út, a Hungária krt., az Irinyi József utca, a Jászai Mari tér és a Bem rakpart.

A kispesti Határ út elszáradt gyomokkal van tele. Fotó: Metropol

Szerepel ezek mellett Kispest, az Orczy tér, az Árpád híd, Zugló, a Petőfi híd és a Goldmann György tér környéke, a XII. kerületi Városmajor, a XI. kerületi Szerémi út és a KÖKI környéke is a térképen gyommal jelölt helyeken.

Köszönjük, Karácsony Gergely!