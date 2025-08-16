Videón a magyar válogatott focista álomesküvője: Dominik elsírta magát az oltárnál

Meseszép helyszínen mondta ki egymásnak a boldogító igent a magyar válogatott focista Nagy Dominik és kedvese. A Nyíregyháza játékosának az Instagram-oldalán jelent meg egy hosszú videó az álomesküvőről, amelynek a szentendrei Daalarna Garden szolgált helyszínül.

Meseszép helyszínen mondta ki egymásnak a boldogító igent a magyar válogatott focista Nagy Dominik és kedvese Fotó: Dömötör Csaba

Örökké a miénk…

- olvasható az ifjú párról készült videó mellett.

A felvételen jól látszik, hogy a szertartás alatt többen is örömkönnyekben törtek ki. Sőt, még Dominik is elsírta magát az oltárnál. A magyar válogatott focistának már akkor is vissza kellett folytania a könnyeit, amikor megpillantotta párját, Petrát a hófehér ruhában, de a szertartás egy pontján már zsebkendőre is szüksége volt - ahogy többeknek is a násznépből.

A megható pillanatok után pedig következhetett a szórakozás, amit Dominik és Petra egy tánccal indítottak el. A hajnalig tartó buli pedig láthatóan kiváló hangulatban telt: