Videón a magyar válogatott focista álomesküvője: Dominik elsírta magát az oltárnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 20:40
Nagy Dominikfocista
B.
A szerző cikkei

Meseszép helyszínen mondta ki egymásnak a boldogító igent a magyar válogatott focista Nagy Dominik és kedvese. A Nyíregyháza játékosának az Instagram-oldalán jelent meg egy hosszú videó az álomesküvőről, amelynek a szentendrei Daalarna Garden szolgált helyszínül.

Nagy Dominik
Meseszép helyszínen mondta ki egymásnak a boldogító igent a magyar válogatott focista Nagy Dominik és kedvese Fotó: Dömötör Csaba

Örökké a miénk…

- olvasható az ifjú párról készült videó mellett.

A felvételen jól látszik, hogy a szertartás alatt többen is örömkönnyekben törtek ki. Sőt, még Dominik is elsírta magát az oltárnál. A magyar válogatott focistának már akkor is vissza kellett folytania a könnyeit, amikor megpillantotta párját, Petrát a hófehér ruhában, de a szertartás egy pontján már zsebkendőre is szüksége volt - ahogy többeknek is a násznépből. 

A megható pillanatok után pedig következhetett a szórakozás, amit Dominik és Petra egy tánccal indítottak el. A hajnalig tartó buli pedig láthatóan kiváló hangulatban telt:

Nagy Dominik a válogatottban

A Nyíregyháza középpályása pályafutása során tízszer szerepelt a magyar válogatottban, Marco Rossi viszont utoljára 2019-ben hívta be a nemzeti csapatba. Akkor csereként 19 perc jutott neki az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Egyetlen válogatott gólját is az olasz szövetségi kapitány irányítása alatt szerezte, még 2018-ban egy Észtország elleni Nemzetek Ligája-találkozón.

 

