Özönlenek a fotók, elárasztotta a gyom Budapestet - videó

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester zöldpolitikája szemmel láthatóan hagy némi "kívánnivalót" maga után. Gyomtengerek lepték el Budapest közterületeit, ami az allergiás "főműsoridőben" nagy kitolás a város népével - és persze nem is szép látvány. A Metropol éppen ezért fotópályázatot hirdetett, hogy felhívja az emberek figyelmét a problémára.

Már Budapest felé közeledve érzékelhető, hogy mekkora a baj... Fotó: Metropol

Már az első időszakban rengeteg kép érkezett a Metropol e-mail címére (fotopalyazat@metropol.hu), mely bizonyítja, hogy a probléma súlyosabb, mint azt sokan gondolnák. A főváros gyomos területeiről készült legjobb felvételeket közli a lap, emellett értékes nyereményeket is nyerhetsz, ha pályázol.

A kispesti Határ út metrómegállójának környéke... Olvasói fotó

Aki Budapesten lakik, sajnos tudja, hogy szinte néhány méterenként nő valahol egy nagyobb gazcsomó. Az ugyanakkor felháborító, hogy milyen szinten elhanyagolt a baloldali vezetésű főváros. Az allergiaszezon kellős közepén annyi a gaz, hogy számontartani is nehéz. Karácsony Gergely főpolgármestert ezek szerint egyáltalán nem zavarja, hogy mennyien jönnek Budapestre a hétvégén megkezdődött atlétikai világbajnokságra, és mennyien ünneplik itt – legyen szó akár a fővárosban élőkről, akár az ide ellátogatókról – augusztus 20-át...

Az M5-ös bevezetőjénél lévő járdasziget is eléggé gazos... Olvasói fotó

A baloldali főpolgármester korábban beismerte, hogy ő maga sem tudja, hogyan fogja őt pénzügyileg túlélni a főváros... De az, hogy a turisztikailag legaktívabb időszakban ilyen látvány kell fogadja a turisták mellett a sportolókat is, már elképesztő. Karácsony Gergelynek "hála" Budapest a gyomok fővárosa!

A járda szegélyét egy hatalmas nagy gaz jelöli... Fotó: MK / Bors

A napok óta tartó fotópályázatra már most nagyon sok kép érkezett a Metropolhoz a különféle gyommal borított budapesti területekről. Ebből most mi is mutatunk néhányat. A fotók után pedig egy videón is megmutatjuk, hogy mennyire elhanyagolt a főváros!

A budai Vár ünnepi programjaira menet is sok gyomot látni... Fotó: Metropol

Idén Magyarország ad otthont az atlétikai világbajnokságnak, melyre a sportolókon felül turisták is ellátogatnak. Lehangoló látvány számukra, hogy már a belvárosba menet mennyi a gaz. Az Üllői úton kívül, gyommal van tele a Nagykörút is, gazos a kilátás a Bem rakpartról, gyomos a látvány a Duna korzón, méteres gyomok nőnek a Margit híd budai hídfőjénél, elszáradt gazok éktelenkednek az Orczy térnél és több helyen, például az Árpád hídnál és Zuglóban is gazágyások lettek a virágágyások helyén...

A Vágány utca sincs a legesztétikusabb állapotban... Fotó: Metropol

Az utakat szinte az összes kerületben, így az augusztus 20-i ünnepségekre menet is gyomok határolják. Karácsony Gergely már azokkal sem törődik, akikkel korábban próbálta elhitetni, hogy igen: a kerékpárosok és a gyalogosok is a gazokat kell, hogy kerülgessék. A Metropol egyik olvasója lefényképezte a XIV. kerületben található Csertő utcát, annak minden gyomjával.

Aki erre kerékpározik, inkább maszkban tegye... Fotó: Metropol

Az allergia okozta kellemetlenségek, a kutyákra veszélyes toklász, az emberekre és az állatokra egyaránt veszélyes kullancsok, mind olyan dolgok, melyek az esztétikumnál sokkal fontosabbak. Az már csak a sokadik probléma a sorban, hogy iszonyatosan csúnya látvány ez a sok gaz - miközben sok ember a családjával az augusztus 20-i ünnepeken tölti el a hétvégét. Köszönjük szépen, Karácsony Gergely...

Íme a videó, amiben ízelítőt mutatunk a Metropolnak beküldött olvasói fotókból: