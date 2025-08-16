Ezért ne hagyj fel az együttlétekkel 50 felett sem – Ilyen pozitív hatásai vannak az egészségedre

Az együttléteknek számos pozitív hatása van az egészségünkre, amik jóval túlmutatnak a puszta élvezeten. Az új kutatások még a szakértőket is megdöbbentették.

Megdöbbentő, hogy milyen hatással van az egészségedre, ha 50 év felett is aktív maradsz az ágyban.

Az együttlétek pozitív hatásai az egészségre

Növeli az immunrendszer védekezési képességét

A pennsylvaniai Wikles Egyetem kutatásai szerint azoknál a főiskolai hallgatóknál, akik hetente 1-2 alkalommal bújtak össze a párjukkal, szignifikánsabb több A-típusú immunglobulin volt a vérükben. Ez a fehérje a nyálkahártyában fordul elő, és komoly védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Kate Thomas, a John Hopkins Egyetem kutatója szerint a tudósok sem tudják pontosan, hogy miért erősítik az együttlétek az immunrendszert, de valószínűleg az lehet az oka, hogy a fokozódó véráramlás segíti az antitestek eloszlását a szervezetben.

Javítja a szív- és érrendszer egészségét

Bár néhány szép korú férfi tart tőle, hogy az ágygimnasztika szívrohamot válthat ki nála, de a tanulmányok szerint ez meglehetősen ritkán fordul elő, főleg abban az esetben, ha valaki rendszeresen végez testmozgást.

Az American Journal of Cardiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a férfiak, akik hetente legalább kétszer bújtak ágyba a kedvesükkel, 50 százalékkal kevesebb arányban hunynak el szívroham következtében, mint azok a társaik, akik havonta 1 alkalommal létesítettek intim kapcsolatot.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint is pozitív hatása van a szívre és az érrendszerre, ha valaki hetente 1-2 alkalommal teszi boldoggá az ágyban a párját.

Azok a nőknél, akik elégedettek a szexuális életükkel, szintén csökkent a perifériás artériás keringési betegségek előfordulása, így a stroke is.

Az együttlétek száma nem növeli, sőt csökkenti a szívroham kockázatát a tanulmány szerint.

A rendszeres együttlétek segítenek az inkontinencia megelőzésében

Az együttlétek a nőknél erősítik a medencefenék izmait, ami által erősödnek a húgyhólyag izmai, aminek köszönhetően kevésbé fenyegeti őket az inkontinencia.

Férfiak esetében a gyenge medencefenéki izmok hozzájárulhatnak az erekciós zavarok kialakulásához.

Enyhíti a menopauza tüneteit

Amir Marashi brooklyni nőgyógyász szakorvos szerint a menopauzához kapcsolódó kellemetlen fizikai változásokat, mint a hüvelyszárazság és a hüvelysorvadás szintén ellensúlyozza a gyakori nemi élet. Egy 2023-ban végzett tanulmány szerint a menopauza során bekövetkező hangulat ingadozásokat is csökkenti, valamint a felmérésben részt vevők 10 százalékánál az összes változókorral együtt járó tünetet minimalizálja.

Sok beteg érkezik hozzám hormonpótló terápiára. Viszont mielőtt belekezdenénk, azt tanácsolom nekik, hogy lehetőleg minél többször jussanak el a csúcsra, mert az rengeteget segít az állapotukon”

– mondja Dr. Marashi.