Ezért ne hagyj fel az együttlétekkel 50 felett sem – Ilyen pozitív hatásai vannak az egészségedre

Az együttléteknek számos pozitív hatása van az egészségünkre, amik jóval túlmutatnak a puszta élvezeten. Az új kutatások még a szakértőket is megdöbbentették.
A pennsylvaniai Wikles Egyetem kutatásai szerint azoknál a főiskolai hallgatóknál, akik hetente 1-2 alkalommal bújtak össze a párjukkal, szignifikánsabb több A-típusú immunglobulin volt a vérükben. Ez a fehérje a nyálkahártyában fordul elő, és komoly védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Kate Thomas, a John Hopkins Egyetem kutatója szerint a tudósok sem tudják pontosan, hogy miért erősítik az együttlétek az immunrendszert, de valószínűleg az lehet az oka, hogy a fokozódó véráramlás segíti az antitestek eloszlását a szervezetben.
Bár néhány szép korú férfi tart tőle, hogy az ágygimnasztika szívrohamot válthat ki nála, de a tanulmányok szerint ez meglehetősen ritkán fordul elő, főleg abban az esetben, ha valaki rendszeresen végez testmozgást.
Az American Journal of Cardiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a férfiak, akik hetente legalább kétszer bújtak ágyba a kedvesükkel, 50 százalékkal kevesebb arányban hunynak el szívroham következtében, mint azok a társaik, akik havonta 1 alkalommal létesítettek intim kapcsolatot.
A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint is pozitív hatása van a szívre és az érrendszerre, ha valaki hetente 1-2 alkalommal teszi boldoggá az ágyban a párját.
Azok a nőknél, akik elégedettek a szexuális életükkel, szintén csökkent a perifériás artériás keringési betegségek előfordulása, így a stroke is.
Az együttlétek a nőknél erősítik a medencefenék izmait, ami által erősödnek a húgyhólyag izmai, aminek köszönhetően kevésbé fenyegeti őket az inkontinencia.
Férfiak esetében a gyenge medencefenéki izmok hozzájárulhatnak az erekciós zavarok kialakulásához.
Amir Marashi brooklyni nőgyógyász szakorvos szerint a menopauzához kapcsolódó kellemetlen fizikai változásokat, mint a hüvelyszárazság és a hüvelysorvadás szintén ellensúlyozza a gyakori nemi élet. Egy 2023-ban végzett tanulmány szerint a menopauza során bekövetkező hangulat ingadozásokat is csökkenti, valamint a felmérésben részt vevők 10 százalékánál az összes változókorral együtt járó tünetet minimalizálja.
Sok beteg érkezik hozzám hormonpótló terápiára. Viszont mielőtt belekezdenénk, azt tanácsolom nekik, hogy lehetőleg minél többször jussanak el a csúcsra, mert az rengeteget segít az állapotukon”
– mondja Dr. Marashi.
A Harvard Egyetem közel 32 ezer férfi bevonásával végzett vizsgálata szerint minél többször ejakulál egy férfi, annál kisebb a prosztatarák kockázata. Ugyanis a prosztata eltárolja az öröm csúcsán távozó folyadék egy részét, ha viszont havonta több mint 20 alkalommal kiürül, az 20 százalékkal csökkenti a prosztatarák előfordulását.
A stressz kortizol hormont szabadít fel, ami hosszú távon fizikai- és mentális megbetegedésekhez vezet. A Journal of Sexual Medicine folyóirat tanulmánya szerint a szorongás és depresszió alacsonyabb számban fordult elő azoknál, akik a Covid 19 miatti lezárások alatt rendszeres együttléteket folytattak a párjukkal.
Az együttlétek előnye, hogy a mai stresszes, rohanó világunkban azonnal feloldja a felgyülemlett stresszt”
– mutat rá Paul Hokemeyer házassági és családterapeuta.
Számos tanulmány szerint különösen az idősebb korosztály agyműködésében vettek észre pozitív változásokat a gyakori együttléteknek köszönhetően. Közel 7 ezer, 50 és 89 év közötti felnőtt bevonásával készült tanulmány szerint, a memóriateszteken sokkal jobban teljesítettek azok, akik rendszeresen élnek aktív nemi életet.
Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet kutatója megosztotta, hogy az állatkísérletek eredményei szerint a rendszeres ágygimnasztika serkenti az agyban található neuronok növekedését is.
Az alábbi ételek is javíthatják az agyműködést:
