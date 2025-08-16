UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezért ne hagyj fel az együttlétekkel 50 felett sem – Ilyen pozitív hatásai vannak az egészségedre

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 20:45
Nem kell felhagynunk 50 év felett sem az együttlétekkel. Ugyanis egy új kutatás szerint, meglepően sok pozitív hatást gyakorol a mentális, és a fizikai egészségünkre. Mutatjuk, mire jutottak a tudósok.
Az együttléteknek számos pozitív hatása van az egészségünkre, amik jóval túlmutatnak a puszta élvezeten. Az új kutatások még a szakértőket is megdöbbentették. 

egészség, idős pár, szerelem, ölelés
Megdöbbentő, hogy milyen hatással van az egészségedre, ha 50 év felett is aktív maradsz az ágyban. 
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Az együttlétek pozitív hatásai az egészségre

Növeli az immunrendszer védekezési képességét 

A pennsylvaniai Wikles Egyetem kutatásai szerint azoknál a főiskolai hallgatóknál, akik hetente 1-2 alkalommal bújtak össze a párjukkal, szignifikánsabb több A-típusú immunglobulin volt a vérükben. Ez a fehérje a nyálkahártyában fordul elő, és komoly védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Kate Thomas, a John Hopkins Egyetem kutatója szerint a tudósok sem tudják pontosan, hogy miért erősítik az együttlétek az immunrendszert, de valószínűleg az lehet az oka, hogy a fokozódó véráramlás segíti az antitestek eloszlását a szervezetben. 

Javítja a szív- és érrendszer egészségét

Bár néhány szép korú férfi tart tőle, hogy az ágygimnasztika szívrohamot válthat ki nála, de a tanulmányok szerint ez meglehetősen ritkán fordul elő, főleg abban az esetben, ha valaki rendszeresen végez testmozgást. 

Az American Journal of Cardiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a férfiak, akik hetente legalább kétszer bújtak ágyba a kedvesükkel, 50 százalékkal kevesebb arányban hunynak el szívroham következtében, mint azok a társaik, akik havonta 1 alkalommal létesítettek intim kapcsolatot. 

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint is pozitív hatása van a szívre és az érrendszerre, ha valaki hetente 1-2 alkalommal teszi boldoggá az ágyban a párját.

Azok a nőknél, akik elégedettek a szexuális életükkel, szintén csökkent a perifériás artériás keringési betegségek előfordulása, így a stroke is. 

egészség, orvos, háziorvos, orvosi vizsgálat, szív, érrendszer, szívroham
Az együttlétek száma nem növeli, sőt csökkenti a szívroham kockázatát a tanulmány szerint. 
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

A rendszeres együttlétek segítenek az inkontinencia megelőzésében

Az együttlétek a nőknél erősítik a medencefenék izmait, ami által erősödnek a húgyhólyag izmai, aminek köszönhetően kevésbé fenyegeti őket az inkontinencia

Férfiak esetében a gyenge medencefenéki izmok hozzájárulhatnak az erekciós zavarok kialakulásához. 

Enyhíti a menopauza tüneteit 

Amir Marashi brooklyni nőgyógyász szakorvos szerint a menopauzához kapcsolódó kellemetlen fizikai változásokat, mint a hüvelyszárazság és a hüvelysorvadás szintén ellensúlyozza a gyakori nemi élet. Egy 2023-ban végzett tanulmány szerint a menopauza során bekövetkező hangulat ingadozásokat is csökkenti, valamint a felmérésben részt vevők 10 százalékánál az összes változókorral együtt járó tünetet minimalizálja.

 Sok beteg érkezik hozzám hormonpótló terápiára. Viszont mielőtt belekezdenénk, azt tanácsolom nekik, hogy lehetőleg minél többször jussanak el a csúcsra, mert az rengeteget segít az állapotukon” 

– mondja Dr. Marashi. 

Csökkenti a prosztatarák kockázatát

A Harvard Egyetem közel 32 ezer férfi bevonásával végzett vizsgálata szerint minél többször ejakulál egy férfi, annál kisebb a prosztatarák kockázata. Ugyanis a prosztata eltárolja az öröm csúcsán távozó folyadék egy részét, ha viszont havonta több mint 20 alkalommal kiürül, az 20 százalékkal csökkenti a prosztatarák előfordulását. 

Csökkenti a stresszt és a szorongást

A stressz kortizol hormont szabadít fel, ami hosszú távon fizikai- és mentális megbetegedésekhez vezet. A Journal of Sexual Medicine folyóirat tanulmánya szerint a szorongás és depresszió alacsonyabb számban fordult elő azoknál, akik a Covid 19 miatti lezárások alatt rendszeres együttléteket folytattak a párjukkal. 

Az együttlétek előnye, hogy a mai stresszes, rohanó világunkban azonnal feloldja a felgyülemlett stresszt”

 – mutat rá Paul Hokemeyer házassági és családterapeuta. 

Javítja az agyműködést

Számos tanulmány szerint különösen az idősebb korosztály agyműködésében vettek észre pozitív változásokat a gyakori együttléteknek köszönhetően. Közel 7 ezer, 50 és 89 év közötti felnőtt bevonásával készült tanulmány szerint, a memóriateszteken sokkal jobban teljesítettek azok, akik rendszeresen élnek aktív nemi életet. 

Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet kutatója megosztotta, hogy az állatkísérletek eredményei szerint a rendszeres ágygimnasztika serkenti az agyban található neuronok növekedését is. 

Az alábbi ételek is javíthatják az agyműködést:

