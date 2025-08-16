Életveszély: petárdákat dobtak a kosarazó gyerekek közé Horgoson

Annyi biztos, hogy a játszótérre és a kosárpályára járó szülők sok különös, sőt veszélyes dolgot látnak, nem ritkaság, hogy az elfajult játszadozás közben a gyerekek is megsérülnek. Azonban az, ami a minap a többségében magyarok lakta szerbiai településen, Horgoson történt, az már a tapasztalt szülőknél is kiverte a biztosítékot. Pénteken (augusztus 15.) ugyanis a fiatalok gondtalanul kosaraztak a helyi pályán, amikor egyszer csak egy férfi minden előzmény nélkül petárdákat dobott a mit sem sejtő gyerekek közé. A szülők üldözőbe vették a petárda-hajigálót.
A döbbenetes és egyben életveszélyes esetről egy édesanya, Petra számolt be a helyi csoportban. Az ő gyereke is a kosárpályán volt a sokkoló percekben:
Nem szoktam irkálni, de ez mindenen túl ment, ami ma történt a kosárpályánál. A gyerekek játszottak és petárdákat dobtak közéjük
- magyarázta a még mindig feldúlt és döbbent Petra.
Az anya azt is elárulta, hogy a feldúlt szülők ezután azonnal a férfi után iramodtak, valósággal üldözőbe vették a gyerekeket veszélyeztető fantomot:
Elindultunk a férfi után, aki meglett, de tagadott mindent!
- tette hozzá.
Mint mondta, ő nem csak a többi szülőt akarja figyelmeztetni az esetleges veszélyre, hanem a petárdázó ismeretlent is:
Ha ezt olvasod: láttalak, megismerlek és tudod a többit. Mert ordítva mondtam: ha még egyszer a gyerekemet megdobod petárdával, megkereslek és a s*ggedbe dugom, hogy neked is jó legyen!
- szögezte le az asszony, azt is hozzáfűzve, hogy abban az esetben, ha a férfi még egyszer a szeme elé kerül, azonnal feljelenti.
- Egy anyával ne szórakozz - zárta sorait.
A környékbeli szülők természetesen mélységesen felháborodtak a történtek után, többen azt követelik a szülőktől, hogy azonnal tegyenek feljelentést az ügyben:
A lelkiismeretnek köteleznie kell a tanúkat, hogy ebben az esetben a feljelentést megtegyék!
- javasolták.
Magyarországon 2005. óta tilos a petárda vásárlása, birtoklása vagy felhasználása. Ha mégis megteszi bármelyiket valaki, akkor akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat. Nem véletlenül: a pirotechnikai eszközök - így a petárda - egy óvatlan pillanatban akár halálos sérüléseket is okozhatnak. Így történt ez idén szilveszterkor is: a mentőket 18, pirotechnikai eszközzel kapcsolatos sérüléshez riasztották, közülük egy halállal végződött.
