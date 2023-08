Karácsony Gergely így várja az atlétikai vb-re érkező vendégeket – videó

Amikor vendéget vár valaki, alaposan kitakarítja az otthonát és igyekszik a lehető legszebbnek láttatni azt. Így van ezzel a legegyszerűbb házigazda is. Kivéve Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét. Ő ugyanis valóságos gazkiállítással kedveskedik az atlétikai világbajnokságra érkezőknek.

Ember magasságú gyom az út kellős közepén, a gyönyörű stadion felé menet. Fotó: Metropol/MK

Magyarország büszkesége, hogy olyan jelentős és rangos eseményt rendezhet, mint az atlétikai világbajnokság. Nem kevés munka van ebben, különösen, hogy egyszerre rendezzük az augusztus 20-i ünnepségekkel. Ez egyébként azért is jó, mert meg tudjuk mutatni a világnak egyúttal, hogyan ünnepeljük méltón Magyarország születésnapját.

Budapest számára ez a legjobb alkalom, hogy megmutassa szépségét, páratlan építészetét, kedves hangulatát, hiszen fővárosunk külföldi vélemények szerint is Európa egyik legszebb fővárosa. Ámde mit lát a vendég, amíg az atlétikai stadionig eljut? A ferihegyi repülőtérről csak egyetlen út vezet be Budapestre, azon pedig a sportrendezvényre érkezők megcsodálhatják azokat a gyomokat, amiket Karácsony Gergely főpolgármester nem takaríttatott el. Csődbe vitte a fővárost felelőtlen gazdálkodással, és most ezt használja ürügynek.

Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, már jó ideje méretes gyomok szegélyezik Budapest több főbb pontját, így a vidéken élőknek és a külföldieknek valóságos gaztengeren kell átverekedniük magukat, azért hogy részesei lehessenek a sportrendezvénynek. A rendezők 200 országból több mint 2500 versenyzőt várnak. Vannak olyanok, akik már jártak Magyarországon, de sokan először érkeztek ide. Őket alighanem meglepi az embernagyságú gaz és parlagfűerdő, ami mellett elhaladnak.

Ferihegytől, egészen az atlétikai VB helyszínéig mindent beborít a gaz, elszáradt kórók lógnak rá az útra. De méteres elszáradt gyommal van tele az Üllői út is. Sok helyen pedig kész szeméttelep van a gyomtenger között a Kvassay úton. Az atlétikai VB-t hirdető tábla környékét is elszáradt gaztenger borítja a soroksári úton, mint ahogyan az atlétikai VB-helyszínét is.

A Metropol nemrég fotópályázatot indított BUDAPEST A GYOMOK FŐVÁROSA címmel azért hogy felhívja a figyelmet a problémára.