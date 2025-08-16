„Borzasztó volt, nem tudtam elviselni – újszülött unokájánál volt babalátogatóba, majd hazafelé szörnyethalt az imádott nagymama

A múlt hónapban, miután egy teljes napot az újszülött unokájával töltött, a 76 éves Nancy Veasy elindult, hogy 56 éves férjével részt vegyenek egy koncerten. A fia, a nő unokájának édesapja, a saját kocsijával követte őket, hogy elvigye a gyermekét a nővéréhez.

Nancy órákkal balesete előtt még a karjában tartotta az unokáját / Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Mögötted vagyunk

- mondta Japhet Veasy, Nancy fia.

Nem sokkal később, miután Japhet dugóba keveredett és lemaradt, a nővére azzal hívta fel, hogy riasztást kapott Nancy okosórájáról: az asszony vagy elesett, vagy pedig balesetet szenvedett.

Japhet felesége ekkor felfigyelt a visszaforduló autókra, majd a pár nemsokára elért a baleset helyszínére. Először egy rendőr nem engedte meg Japhetnek, hogy közelebb menjen a járműhöz, de miközben videóhívásban volt a nővérével, sikerült bepillantani az autóba, majd odabent megpillantotta az édesanyját.

Borzasztó volt. Összetört. Nem tudtam elviselni. Hiperventilláltam. Tényleg nem tudtam lélegezni

- idézi a férfit a People, akinek elmondása szerint az édesanyja volt a legjobb barátja.

Nancy egész életében általános iskolai tanársegédként és gépészként dolgozott a Miller Brewing Company-nál, a nyugdíja előtt még teherautó sofőrként is tevékenykedett. Három gyermeke, nyolc unokája és három dédunokája született, akiknek mindig kézzel készített takarókat ajándékozott, vasárnapként pedig egy templomban önkénteskedett. Egyik fia, Joe utoljára órákkal a baleset előtt látta az édesanyját, a miltoni otthonukban. Az elmúlt 12 évben a szülei vele éltek, egy külön helységben. Balesete előtt Nancy még a karjai közt tartotta az unokáját. Mielőtt az idős nő elindult volna, Joe felajánlotta, hogy elviszi a gyermeket, de Japhet és párja úgy döntöttek, jobb lesz, ha ők is mennek külön, mert míg Japhet vezet, addig a párja a gyermekkel foglalkozhat.

A család elmondása szerint a Nancyvel ütköző sofőr már a baleset előtt is ki-be kanyargott a forgalomban, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, ami a levegőbe emelkedett. Az autó áthaladt a felezősávon, majd több autónak, köztük Nancyének is nekiütközött. A balesetben egy másik autóban ülő személy is meghalt.