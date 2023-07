Több mint három héttel ezelőtt, június 21-én tűnt el Tóalmásról egy kétgyermekes családanya, Mócsai Virág. A 39 éves nőt a rendőrség is nagy erőkkel keresi, de a szűkszavú rendőrségi körözésből mindössze annyi derül ki, hogy Virág kék farmert és drapp, ujjatlan felsőt viselt eltűnésekor. Pár nappal ezelőtt egy sokak által ismert önkéntes kereső, Kapás Attila is felhívást tett közzé és arra kérte a környéken élőket, hogy segítsék őt információkkal. A férfi nevét akkor ismerhette meg az ország, amikor 2022-ben egy inárcsi édesanyának, Bozsik Máriának nyoma veszett. Attila akkor is kötelességének érezte, hogy segítsen, összesen hat alkalommal indult el Mária felkutatására. Most, amikor tudomást szerzett a tóalmási édesanya eltűnéséről, szintén azonnal a nyomába eredt.

Kapás Attila is keresi a kétgyermekes tóalmási édesanyát. Fotó: Olvasói

Nem terjedt el Virág keresésének a híre

„Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Általában futótűzként szokott terjedni egy-egy eltűnés híre, ezúttal azonban csak jóval később, az újságból értesültem róla. Már szervezek egy nagyobb keresést, de ezúttal a civil lakosság bevonása nélkül, kizárólag szakemberekkel, a legjobbakkal és drónnal fogunk dolgozni, a falubeli lovasoktól is kapunk segítséget, és a pásztói HELP Mentőkutyás Egyesülettől kapom a legnagyobb segítséget a mostani keresés során– mondta Attila a Borsnak.

A pásztói HELP mentőkutyások segítenek Virág felkutatásában. Fotó: nool.hu

A férfi lapunknak azt mondta, sokan úgy vélik, hogy nagy baj lehet, mert Virág nem hagyta volna magára a gyermekeit három hétre.

Természetjáró tapasztalatait használja fel a kutatás során

Kapás Attila évtizedekig természetjáró volt, nagyon otthonosan mozog a erdőn-mezőn. Ez indította el afelé, hogy emberek keresésében vegyen részt önkéntesként. „Nagyon sok tapasztalatom, s eszközeim is vannak, nagy teljesítményű keresőlámpák, fémkeresők, mágneskeresők, például kutakban is tudok keresni. Jövőre valószínűleg egy keresőkutyát is kapni fogok, de akkor elképzelhető, hogy más munka után kell néznem, hiszen ez sok idejét elveszi az embernek” – mesélte Attila, aki jelenleg egészségügyi karbantartóként dolgozik Budapesten. Nemrég az agyvelőgyulladásban szenvedő eltűnt férfi keresésében is részt vett, őt sajnos végül holtan találták meg. Az ilyen esetekben nagyon jól jönnek az önkéntes keresők, hiszen sajnos sokszor nincs kapacitása a rendőrségnek ennyi keresés megszervezésére. Sokszor azonban őket is nagyon megviseli egy-egy eset. „István esete nagyon megérintett, nem könnyű ezeket az ügyeket feldolgozni, hiszen néha az egész csak azon múlik, hogy jó irányba megyünk vagy sem, és ezen emberéletek múlnak” – mondta az önkéntes.