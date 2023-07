"Isten segítsen megtalálni őt" - égiekhez fohászkodik a Dunában eltűnt fiatal családja

Mint arról a Bors is írt, július 10-én, hétfőn délután érkezett a bejelentés a rendőrségre arról, hogy egyik pillanatról a másikra nyoma veszett egy 19 éves fiatalnak a Dunában. A férfi Szentendrénél, a Papszigettel szemközti oldalon merült el a vízben, az ottaniak pedig azonnal be is jelentették és segítséget is hívtak.

A férfi elmerült a Dunában, a kutató-mentő csapatok folyamatosan keresik - Fotó: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

A helyszínt rekordsebességgel lepték el a mentőcsapatok: nemcsak a rendőrök vízi- és szárazföldi egységei és a Katasztrófavédelem emberei, hanem a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat szakemberei is segítenek a szárazföldi és a vízi keresésben.

- Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is riasztotta szolgálatunkat a helyszínre, ahol a hivatásos- és önkéntes tűzoltókkal, mentőkkel, a vízirendészettel, a katasztrófavédelem búvárszolgálatával és a tűzoltóhajóval közösen órákon keresztül kerestük az eltűnt személyt – írta a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat. Az oldalukra kiposztolt képek alatt azonban a férfi több rokona is megszólalt, először a fiatal férfi nővére könyörgött szívet tépő szavakkal a kutatóknak:

- Kérem szépen, keressék meg az én drága testvérem. Kérem, tegyenek meg mindent, hogy előkerüljön

- kérlelte a mentőszolgálat embereit a családanya, akinek a csapatok azonnal válaszoltak, és biztosították arról, hogy mindent megtesznek testvére előkerítéséért.

A rokonok sírva könyörögtek a mentőcsapatoknak, hogy találják meg a fiatalt - Fotó: Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat

Később a férfi unokatestvére is zokogva kérlelte őket, hogy találják meg rokonát. Tovább azt javasolta: keressék meg azokat az embereket, akik aznap a férfivel dolgoztak.

- Segíts, Uram, hogy megtalálják az unokatesómat! Keressék meg és kérdezzék ki azokat is, akiknek dolgozott. Meg kell találniuk

- írta kommentben a férfi unokatestvére.

Információink szerint a keresést jelen pillanatban is folytatják, a férfi azonban nem került még elő.