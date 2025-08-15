Szülés után máris tökéletes formában Vajna Tímea

Mint arról a Bors is beszámolt, Július végén derült ki, hogy megszületett Vajna Tímea kislánya, aki a Hailey nevet kapta. Ezzel Palácsik-Ráthonyi Tímea lassan egy évtizede dédelgetett álma vált valóra. Édesanya lett, ráadásul egyedülálló módon: fél év alatt kétszeres öröm érte. Kisfia születését februárban jelentette be: akkor egy béranya segítségével vált szülővé férjével, Ráthonyi Zoltánnal.

Mindössze négy hete mondhatja magát kétszeres édesanyának Timi, de máris olyan alakot villantott, amit bárki szívesen elirigyelne tőle. Egyébként saját bevallása szerint 20 kilóval több, mint a terhessége előtt, most azt is megmutatta, hogyan fest négy héttel a szülés után. Timi a fotón tépőzáras hasszorítót hord, illetve mellszívókkal a keblében egy montecitói teraszon látható. Egy biztos, a boldogság és a szépség továbbra is lehengerlő erővel sugárzik róla!