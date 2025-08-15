Will Smith felejthetetlen koncertet adott a Budapest Parkban – galéria

Augusztus 14-én végre Budapestre érkezett a popkultúra egyik legnagyobb ikonja: Will Smith. A Grammy- és Oscar-díjas világsztár a Based on a True Story turnéjának egyik legjobban várt állomásán lépett színpadra a Budapest Parkban, és már az első percekben egyértelmű volt: ez az este nem csak egy koncert lesz, hanem egy igazi, felejthetetlen élmény.

Will Smith koncertje minden várakozást felülmúlt (Fotó: Bátori Gábor Jim)

Will Smith bebizonyította, hogy még mindig csúcsformában van

A közönség már a kezdő ütemeknél felrobbant, Smith pedig megmutatta, hogy ötvenhez közel is úgy mozog, mintha még mindig a ’90-es évek csúcsán járna. Jöttek a legendás slágerek: Gettin’ Jiggy Wit It, Miami, Summertime – mindenki együtt énekelt, ugrált és nevetett vele. Az est különlegessége volt, amikor öt rajongót felhívott a színpadra, hogy együtt táncoljanak és fotózkodjanak vele – ez volt az a pillanat, amit ők biztosan soha nem fognak elfelejteni.

Sokakat megsiratott

A buli közben azonban Smith nem félt komolyabb húrokat is megpengetni. Meghatóan emlékezett meg James Avery-ről, a Kaliforniába jöttem sorozat legendás „Will bácsijáról”. A sztár arra kérte a közönséget, hogy öleljenek meg valakit, aki közel áll hozzájuk – a szavak és a gesztus sokaknál könnyeket csalt elő. Az érzelmes hangulatot a You Can Make It című dala koronázta meg, amely az új album egyik legerősebb üzenetű szerzeménye.

A pillanat, amire mindenki várt

Aztán újra felpörgött a tempó: Bad Boys, Men in Black – utóbbinál földönkívüliek lepték el a színpadot, látványos fény- és drónshow kíséretében.

És jött a pillanat, amire sokan kíváncsiak voltak: az Oscar-díj és a 2022-es pofon. Will Smith mosolyogva, de őszintén beszélt róla, és el is hozta a szobrot Budapestre. „Köszönöm, hogy velem maradtatok a nehéz idők után is” – mondta a közönségnek, hatalmas tapsot kapva.

Az estét a Hard Times (Smile) zárta, a nézők pedig még percekig éljeneztek. A kommentekben azóta is áradoznak: „Hatalmas élmény volt”, „Ilyet még nem láttam” – írják a rajongók. Egy biztos: Will Smith Budapest Parkos koncertjével végleg belopta magát a magyar közönség szívébe.