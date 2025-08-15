Titkolják II. Erzsébet királynő unokájának érettségi eredményét - meglepő oka van

Lady Louise Windsor, a néhai II. Erzsébet királynő unokája 2022-ben szerezte meg érettségijét, amelyet azóta sem láthatott a világ - legalábbis nem a tényleges formájában.

II. Erzsébet királynő unokája eredményeit lehet sosem látja meg a világ

Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

II. Erzsébet királynő unokája nagyon okos

Mint sok diák az Egyesült Királyságban, Lady Louise Windsor is izgatottan várta a 2022-es emelt érettségi eredményhirdetést, alig néhány héttel azelőtt, hogy megkezdte volna tanulmányait a St. Andrews Egyetemen. Nyilvánvaló volt, hogy angol, történelem, politika és dráma tantárgyakból megfelelt, de a Buckingham-palota egy valószínű okból soha nem hozta nyilvánosságra a pontos eredményeket.

Egy szóvivő akkoriban ezt a közleményt adta ki:

Miután ma megkapta az emelt szintű érettségi eredményeit, Lady Louise szeptemberben megkezdi tanulmányait a St. Andrews Egyetemen, ahol angol nyelvet fog tanulni.

Lady Louise Windsor nagyrészt a nyilvánosság figyelmétől elzárva élt és várhatóan nem fog teljes körű feladatokat ellátni a királyi családban a diplomája megszerzése után. Abban az időben a jegyeit magánügyként kezelték, valószínűleg a családon belüli jövője miatt - írja az Express.

A St. Andrews egyetemen az angol szakra való bejutáshoz szükséges követelmény elég magas, így minden bizonnyal kitűnően kellett teljesítenie, ha bejutott egy ilyen nívós helyre. Arról is szóltak, hogy II. Erzsébet királynő unokája, aki jelenleg a 17. az öröklési sorban, LinkedIn oldalán kifejezte érdeklődését a katonai, diplomáciai és a jogi területek iránt.

Lady Louise jövőre kezdi utolsó évét a St. Andrews Egyetemen, ahová Vilmos herceg is járt, és ahol megismerkedett jövendőbelijével Katalin hercegnével. Az egyetemi tanulmányai alatt Lady Louise csatlakozott az egyetem kiképző hadtestéhez, ahol katonai gyakorlaton vett részt.