Megbilincselve, a rendőrautó hátsó ülésén halt meg egy férfi: a rendőrök semmit sem tettek, hogy megmentsék

Két rendőrt bocsátottak el, miután nem nyújtottak elsősegélyt egy férfinak, akik a rendőrautó hátuljában utazott mikor összeesett majd meghalt.

Fotó: Pexels.com

Augusztus 14-én csütörtökön két rendőrt bocsátott el a Devon & Cornwall Rendőrség, miután a szabálytalanságokkal foglalkozó bizottság tagjai súlyos kötelességszegést állapítottak meg. Grant Mackenzie és Dean Hunkin rendőröket azzal vádolták, hogy 2023. július 13-án megszegték a rendőri magatartásra vonatkozó normákat feladataik és felelősségük gyakorlása közben.

Stephen Reardont St. Austellben tartóztatták le, ittas vagy kábítószer hatása alatt történő vezetés és légzésvizsgálat elmulasztásának gyanújával. Mikor a rendőrök megérkeztek Stephen Reardont megbilincselték, majd egy rendőrautó hátuljában szállították a Newquay-i rendőrőrsre.

Szállítása során a férfi azonban rosszul lett, a rendőrőrsnél pedig elsősegélyben részesítették, de már nem lehetett rajta segíteni, meghalt. Ezután a rendőrség belső vizsgálatot folytatott, aminek során kiderült, hogy a két rendőr nem vette észre, hogy a férfi rosszul lett a hátsó ülésen. Dean Hunkin még azt is látta, hogy a férfi szája remeg és nem reagál.

A két rendőr 63 alkalommal szólította a férfit, de annak ellenére, hogy az nem válaszolt nem álltak meg az őrsig és nem ellenőrizték állapotát. Mackenzie rendőr azzal magyarázkodott, hogy mivel ő vezettet, emiatt fiatalabb kollégájára hárult, hogy ellenőrizze a férfit. A bizottság szerint a felelősség egyenlő, mindkettejüknek orvosi segítséget kellett volna nyújtaniuk a rosszul lett férfin. Stephen Reardon partnere Becky Gale, megrendülten nyilatkozott.

Stephen és én néhány héttel a halála után házasodtunk volna össze. Egyetlen családnak sem kellene átélnie azt, amit mi átéltünk. Ezért örülünk, hogy a rendőröket elbocsátották, és többé nem végezhetnek rendőri munkát.

Mackenzie rendőrt azonnal elbocsátották, Dean Hunkint pedig, aki még bár új volt a poszton szintén elbocsátották volna, ha nem mond le korábban.

,,Mindkét rendőr elsősegélynyújtási képzésben részesült, de egyikük sem ellenőrizte Mr. Reardon állapotát, és nem nyújtott neki segítséget, egészen addig, amíg ő körülbelül 24 perccel azután, hogy a furgon padlójára zuhant, eszméletét vesztette. Még akkor sem, amikor a furgon a fogdába vezető kapunál megállt, egyik rendőr sem érezte sürgősnek az elsősegélynyújtást, annak ellenére, hogy tudták, hogy Mr. Reardon legalább hét perce nem reagál" - idézi a Mirror Derrick Campbell igazgatót.