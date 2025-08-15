Megbilincselve, a rendőrautó hátsó ülésén halt meg egy férfi: a rendőrök semmit sem tettek, hogy megmentsék

Két rendőrt bocsátottak el, miután nem nyújtottak elsősegélyt egy férfinak, akik a rendőrautó hátuljában utazott mikor összeesett majd meghalt.
Augusztus 14-én csütörtökön két rendőrt bocsátott el a Devon & Cornwall Rendőrség, miután a szabálytalanságokkal foglalkozó bizottság tagjai súlyos kötelességszegést állapítottak meg. Grant Mackenzie és Dean Hunkin rendőröket azzal vádolták, hogy 2023. július 13-án megszegték a rendőri magatartásra vonatkozó normákat feladataik és felelősségük gyakorlása közben.
Stephen Reardont St. Austellben tartóztatták le, ittas vagy kábítószer hatása alatt történő vezetés és légzésvizsgálat elmulasztásának gyanújával. Mikor a rendőrök megérkeztek Stephen Reardont megbilincselték, majd egy rendőrautó hátuljában szállították a Newquay-i rendőrőrsre.
Szállítása során a férfi azonban rosszul lett, a rendőrőrsnél pedig elsősegélyben részesítették, de már nem lehetett rajta segíteni, meghalt. Ezután a rendőrség belső vizsgálatot folytatott, aminek során kiderült, hogy a két rendőr nem vette észre, hogy a férfi rosszul lett a hátsó ülésen. Dean Hunkin még azt is látta, hogy a férfi szája remeg és nem reagál.
A két rendőr 63 alkalommal szólította a férfit, de annak ellenére, hogy az nem válaszolt nem álltak meg az őrsig és nem ellenőrizték állapotát. Mackenzie rendőr azzal magyarázkodott, hogy mivel ő vezettet, emiatt fiatalabb kollégájára hárult, hogy ellenőrizze a férfit. A bizottság szerint a felelősség egyenlő, mindkettejüknek orvosi segítséget kellett volna nyújtaniuk a rosszul lett férfin. Stephen Reardon partnere Becky Gale, megrendülten nyilatkozott.
Stephen és én néhány héttel a halála után házasodtunk volna össze. Egyetlen családnak sem kellene átélnie azt, amit mi átéltünk. Ezért örülünk, hogy a rendőröket elbocsátották, és többé nem végezhetnek rendőri munkát.
Mackenzie rendőrt azonnal elbocsátották, Dean Hunkint pedig, aki még bár új volt a poszton szintén elbocsátották volna, ha nem mond le korábban.
,,Mindkét rendőr elsősegélynyújtási képzésben részesült, de egyikük sem ellenőrizte Mr. Reardon állapotát, és nem nyújtott neki segítséget, egészen addig, amíg ő körülbelül 24 perccel azután, hogy a furgon padlójára zuhant, eszméletét vesztette. Még akkor sem, amikor a furgon a fogdába vezető kapunál megállt, egyik rendőr sem érezte sürgősnek az elsősegélynyújtást, annak ellenére, hogy tudták, hogy Mr. Reardon legalább hét perce nem reagál" - idézi a Mirror Derrick Campbell igazgatót.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.