Óriási elismerés: ő lett 2025 magyar artistaművésze!

Richter Angelina kapta a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által alapított Karádi Béla Arany Emléklánc-díjat, amellyel az év kiemelkedő magyar artistaművészét tüntetik ki minden évben.

A rangos cirkuszművészeti díjat 2025. augusztus 13-án a „SPLASH! - Vízicirkusz- Swing a víz fölött” című előadáson adta át Graeser József, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai igazgatója.

„Richter Angelina számára óriási elismerés, a magyar cirkuszművészet és a hazai artistaszakma számára igazi örömünnep ez” – fogalmazott az ünnepi előadáson Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója.

Richter Angelina a több évszázadra visszanyúló Richter dinasztia egyik legfiatalabb tagja. Angelinát már egészen kiskorától kezdve különös szál fűzte a lovakhoz, négyévesen lépett fel először, egy bájos pónifogat műsorszámmal. Ezt követően több cirkuszi zsánert is kipróbált: lovas akrobatikát, lábzsonglőr mutatványokat a család Szandra nevű elefántja hátán, valamint fellépett testvére, Kevin ugródeszka csoportjával is, mely számos európai fesztiválon nagy sikert aratott. Ezek mellett folyamatosan edzett lovakkal, hiszen mindig is tudta, hogy ez az ő világa. A hosszú tréningezés és a rá jellemző kitartó munka végül meghozta a csodálatos eredményt: 2023 őszén Guinness-rekordot döntve, egyedüli nőként a világon 20 lóval bemutatta a posta produkciót. Saját lovaival a szabad idomítás művészetét tökéletesíti, számos európai nagyváros cirkuszában vendégszerepeltek, 2025-ben pedig fellépett a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszherceg című műsorában. Angelina meghívást kapott a cirkuszművészet csúcsát jelentő 2026-os Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál versenyprogramjába.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által létrehozott díjra idén három artistaművészt és két artista formációt jelöltek. Richter Angelina mellett az 2025-ös év Karádi-díj nomináltjai között voltak: Body Trapeze (Vellai Krisztina & Bogdán Bettina), Russnák Regina, Flying Weiss Junior (Blaha Attila, Paraizo-Blaha Zsuzsanna, Fabio Pereira Paraizo, Paraizo-Blaha Fabio Junior) és Nagyhegyi Sára.