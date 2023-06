Viharos szélben nyitotta meg kapuit a Balaton Sound

Hamarosan feldübörögnek a hangfalak Zamárdiban, négy napig biztos, hogy nem lesz nyugalmas csend, hiszen kezdetét veszi a végeláthatatlan parti. A fesztivál szervezői szerda délelőtt előre kinyitották a kapukat a sajtó munkatársainak, hogy megmutassák, hol tartanak az előkészületek.

Bár a kisebb színpadoknál még lázasan folyt a munka, az éttermeknél már a sütőbe kerültek az ínyenc Falatok.

A fesztivál szerdától egészen szombatig tart az előrejelzések szerint több tízezer vendéget várnak.

A délelőtti sajtóbejárás alkalmával a hangosbemondó arra figyelmeztetett, hogy estére viharos széllökések érik el a tó partját, ezért minden vendéget arra kérnek, hogy legyenek óvatosak.

A Balaton Soundról lapunk munkatársa folyamatosan tájékoztatja majd az olvasókat!

A Sound mindig is híres volt arról, hogy világsztárok sorát vonultatja fel, idén azonban különösen erős lett Európa legvonzóbb beach fesztiváljának line-up-ja. „ Idén a világ legjobb DJ-it listázó DJ MAG Top 100 névsorából közel 20 előadót sikerült elhoznunk, a nagyszínpados EDM sztárok mellett az alternatív elektronikus zenei szcéna legismertebb művészei is fellépnek a fesztivál B my Lake zónájában. Emellett egy új helyszínen ikonikus nemzetközi party brand-ek mutatkoznak be és nem maradhatnak ki a legjobb hazai zenészek, DJ-k sem, akik számos különböző helyszínen bukkannak majd fel a Heineken Balaton Sound zenei felhozatalában” – emelte ki Filutás Anna, a fesztivál projektvezetője.

„2023 különleges év a Heineken számára, hiszen a márka 150. évfordulóját ünnepeljük. A nem mindennapi mérföldkő alkalmából a fogyasztókat ünnepeljük világszerte, hiszen ők a bulik igazi sztárjai. Arra pedig, hogy közösen éljük meg a valódi összetartozás örömét, kevés alkalmasabb helyszínt találhatnánk, mint Európa egyik legkülönlegesebb, ikonikus Balaton-parti fesztiválját, amely idén 15. alkalommal nyitja meg kapuit, 10 év után pedig ismét márkánk a névadó szponzora. 2007-ben örömmel csatlakoztunk az eseménysorozat indulásához, amely az évek során világhírű fellépőkkel, kreatív helyszínekkel és teltházas programokkal történelmet írt Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiváljaként. 2023-ban újult erővel térünk vissza Zamárdi tópartjára, a sör mellett látványos kitelepülésekkel, izgalmas márkamegjelenésekkel és további programokkal várjuk a fesztiválozókat” – mondta el Perényi Katalin, a HEINEKEN Hungária Zrt. marketing igazgatója.

A Heineken Balaton Sound Nagyszínpadon lép fel - mások mellett - Hardwell, KSHMR, Tiesto, Armin Van Buuren, Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike vagy Don Diablo, de a Nagyszínpadon kap helyet a magyar fellépők közül Majka és a Halott Pénz is.

A B my Lake nevével fémjelzett alternatív elektronikus zenei szcéna legnagyobb színpada, a B Stage, olyan neveket felvonultatva, mint Charlotte De Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live vagy Artbat illetve Pan-Pot.

A My Stage powered by Jack Daniels underground elektronikai helyszínére pedig érkezik majd – a teljesség igénye nélkül – Sebastian Leger, NTO live, Charlie Sparks b2b Parfait, Clara Cuve, Joris Voorn, Agents Of Times Layla Benitez valamint Amèmè.

Egy új színpaddal is színesedik a Sound idei kínálata, ahol naponta ikonikus party brandek váltják majd egymást.

Az első napot a Masquerade indítja olyan előadókkal, mint Claptone, Nora en Pure, Tini Gessler, Ferreck Dawn és Andrea Lane. Másnap érkezik a Next Level, és a programban ott lesz Tschami, Dimension, Matroda, Sullivan King, Dublic & B'Andre - special basshouse DJ set, Nosphere & Skrude és Gemcamp & Bevild. Őket a Rave Culture követi és a színpadon Will Sparks, W&W, Dubvision, AXMO és Olly James gondoskodik majd a fesztivál hangulatról. A Sound utolsó napján pedig a Q- dance veszi át a helyszínt és olyan nevekkel zárja a Balaton-parti bulikat, mint Sub Zero Project, Ran-D, TNT, Frontliner Rebelion és Sefa Hosted by Villain.