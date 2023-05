Tragikus évforduló: Továbbra sem hoztak ítéletet a Hableány-ügyben

Azóta sem született ítélet a több milliárdos perben

2023. április végén újabb károsultat hallgatott meg a bíróság. Folytatódott ugyanis a hajókatasztrófa áldozatai, hozzátartozói és a hét túlélő kártalanítása miatt indult polgári per. A kártérítési per tavaly januárban, a távmeghallgatások sora 2022. szeptemberében kezdődött. Máig a felpereseknek mintegy felét sikerült meghallgatni. A várakozások szerint a polgári per még hosszú hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Jogászok becslése szerint egyedül a leendő ítélet kiteheti majd indokolással együtt a nyolcszáz oldalt, ami a kártérítési per óriási összegéből és a nagy számú felperesből adódik. Ekkora kártérítés igényről még soha nem döntöttek magyar bíróságon.