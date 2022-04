Tévén nézi otthona pusztulását a Viking Sigyn kapitánya

Már lassan három éve nem hagyhatja el hazánkat Jurij C., a szörnyű hajóbalesetben érintett Viking Sigyn ukrán kapitánya. Ismeretes, a baleset után a férfit először letartóztatták, majd kiengedték, és bűnügyi felügyelet alatt tartották: a kapitány nyomkövetőt kapott és nem hagyhatta el Budapestet.

Egy budapesti lakásban él

Ezután többször is felülbírálták a döntést, hol visszavitték a rácsok mögé, hol pedig nyomkövetővel kiengedték. A legutóbbi határozat óta, azaz közel másfél éve kint van, úgy tudni, egy olyan lakásban él, amelyet a hajótársaság bérel neki. Így viszont az odesszai születésű hajós csak innen, hazánkból, a tévéhíradásokon és interneten keresztül követheti az idő közben kitört háború részleteit, köztük szülővárosának egyre aggasztóbb sorsát.

A kapitány évek óta nem hagyhatja el Budapestet Fotó: Viking

Szülővárosa romokban áll

Odesszában ugyanis válságos a helyzet, a városban már március vége óta készülnek az orosz támadásra. Sajnálatos módon a közelmúltban valóban lecsaptak Odesszában az orosz csapatok, már hetekkel ezelőtt is rakétázták, a város pedig jelenleg is támadás alatt áll, a héten is nagy erejű rakétatámadás is érte, amiben többen is meghaltak.

Odesszát több csapás is érte az elmúlt napokban Fotó: ZUMAPRESS.com

Családja többször meglátogatta

Lapunk úgy tudja, hogy a férfit családja korábban többször is meglátogatta, folyamatosan tartották a kapcsolatot, így remélhetőleg a férfi szerettei időben és épségben kijutottak az ostromlott városból, egyes információk szerint pedig már egy ideje hazánkban vannak ők is. A Bors felkereste Jurij C. ügyvédjét, Tóth M. Gábort, azonban a férfi ügyvédi titoktartás miatt nem szertett volna válaszolni kérdéseinkre.