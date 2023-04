Orvos akar lenni, kemoterápia után is leül tanulni Dzsesszika

Igazi példakép lehet minden beteg gyermek számára a 15 éves Dzsesszika. Korábban a Bors írt arról, hogy a kislányt néhány hónappal ezelőtt rosszindulatú nyirokcsomó-daganattal diagnosztizálták. Az élete fenekestől felfordult, ő mégis életvidám és reménykedő maradt. Édesanyja, László Zoltánné Brigitta most lánya jelenlegi állapotáról és terveiről számolt be lapunknak.



Szeretné elvégezni az iskolát

Dzsesszika egy igazi hős

– kezdte Brigitta. - Először azt gondoltam, hogy nagyon meg fogja viselni, amikor az orvos elmondta, hogy rosszindulatú daganata van, de ő nem borult ki. Azóta pedig már több kemoterápiát is végigcsinált, amiket nagyon jól, ügyesen visel. Persze előfordul, hogy pár napig utána nincs olyan étvágya és fáradékonyabb, de utána visszanyeri az erejét. Én nagyon büszke vagyok rá!

Dzsesszika jelenleg hetedik osztályos tanuló, de a betegsége miatt nem tud bejárni az iskolába.

A lányom imádott suliba járni és sajnálja, hogy most nem tud menni a barátai közé

– folytatta az édesanya. - Viszont a tanulást nem hagyta abba, még a kezelések után is leülünk és együtt nézzük át a könyveket. Szeretné elvégezni a hetediket, hogy ő is végzős lehessen. Lesz év végén egy vizsgája, amire készülünk.

Orvosnak készül a kislány

- Mivel szinte napi szinten látja Dzsesszika, hogy az orvosok másoknak segítenek, ez nagyon megtetszett neki - mondta az édesanya. - Ő is szeretne életeket menteni, segíteni és gyógyítani. Egyelőre az orvosi szakma felé kacsintgat, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle - mosolygott.

Édesanyjával jobb a kapcsolata, mint bármikor

Korábban is nagyon jóban voltunk, de mivel napi szinten együtt vagyunk, még szorosabb lett a kapcsolatunk

– meséli Brigitta.

- Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen ügyesen tartja magát és küzd. Biztos vagyok benne, hogy meg fog gyógyulni a lányom. A hitünk az, ami átsegít ezen a nehéz időszakon!

Megfázásra gyanakodtak

Dzsesszika néhány hónapja megfázott, köhögött és nyomást érzett a mellkasában. Emiatt édesanyja orvoshoz vitte. Először antibiotikumot írtak fel neki, de Brigitta nem hagyta annyiban és felkeresett még egy orvost. A vizsgálatok után kiderült: a kislány rosszindulatú nyirokcsomó-daganattal küzd. Kemoterápiás kezelést kell kapnia és többfajta gyógyszert szed.



"Szeretnék neki egy szép nyarat"

Dzsesszika a betegsége miatt nem mehet sehova

– számolt be az anyuka. - Éppen ezért nehéz megoldani azt, hogy a nyári szünetben elvigyem valahová. Ugyanakkor ő is megérdemli, hogy jól érezze magát, én pedig szeretnék neki jó élményeket. Még nem tudom, hogyan oldjuk meg, de mindent el fogok követni azért, hogy neki is szép nyári szünete legyen ugyanúgy, mint a korabeli társainak!