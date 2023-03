Olvasóink összefogtak a 14 éves daganatos Dzsesszikáért

Összefogott Dzsesszikáért az ország – tucatjával érkeznek azok a kommentek, melyekben olvasóink mielőbbi felépülést kívánnak a Zuglóban élő 14 éves Dzsesszikának. Ahogyan azt a Bors megírta, a diáklányt nemrég rosszindulatú nyirokcsomó daganattal diagnosztizálták. Dzsesszika édesanyja minden percben a lánya mellett van, így ott kellett hagynia a munkahelyét. Bár férje dolgozik, három gyermeket és egy albérletet kell fenntartania, ami miatt megszorultak. Olvasóink azonnal reagáltak a család kérésére, ugyanis vannak, akik anyagilag, de vannak, akik imával segítik Dzsesszikát!

Rengetegen imádkoznak ismeretlenül is a tinilányért

Imádkoznak Dzsesszikáért

"Mielőbbi gyógyulást! Jó Isten ott lesz melletted!"

– írta az egyik olvasónk.

"Mielőbbi gyógyulást kívánok, a családnak sok erőt!" – olvasható egy másik hozzászólásban, melyhez hasonlók igencsak szép számmal sorakoznak egymás alatt.

Azt hitték csak megfázott...

A Borsnak Dzsesszika édesanyja, László Zoltánné Brigitta mesélte el családjuk kálváriáját. A fiatal lány kicsit megfázott, de mivel nagyon csúnyán köhögött és nyomást is érzett a mellkasában ezért édesanyja orvoshoz vitte. Kétszer is haza küldték őket, de Brigitta nem hagyta annyiban, újabb vizsgálatokat kért.

Ugyanazt mondták: vírusfertőzés. Megkértem őket, hogy csináljanak több vizsgálatot, ekkor mehettünk röntgenre, azután haza is küldtek minket. Ám másnap kora reggel csörgött a telefon, egy doktornő volt az, aki megkért, hogy vigyem vissza a kórházba Dzsesszikát

– mesélte korábban az anyuka.

Dzsesszikát CT-vizsgálatra küldték, aminek az eredményeiből kiderült: a lánynak rosszindulatú nyirokcsomó daganata van.

– Amikor leültünk, közölték velünk, hogy nagyon komoly dologról van szó, ugyanis Dzsesszikának rosszindulatú nyirokcsomó daganata van. Egy világ omlott össze bennem.

Először csak az hitték, megfázott, később azonban kiderült: sokkal súlyosabb a baj Fotó: olvasói

Nem sokra rá Dzsesszikának át is kellett esnie az első kemoterápiás kezelésén, ahová édesanyja is elkísérte. Szülei mellett két kistestvére is támogatja a lányt, ám őket is megviselték a történtek.

A 11 éves lányomat nagyon mélyen érintette a hír

– folytatta az anyuka.

– Mivel tudja, hogy Dzsesszika nem ehet cukros dolgokat, azt mondta, hogy ő sem eszik addig csokit, amíg a tesója nem ehet! A szívem összeszorult ennek hallatán, olyan jólesett, hogy ennyire szeretik egymást.

Segítségre van szükségük

Képtelenség egy ilyen élethelyzetre felkészülni, éppen ezért a családnak szüksége van a segítségre! Elsősorban Dzsesszikának lenne szüksége ruhákra, cipőre, hiszen a betegsége miatt folyamatosan veszít a súlyából. Emellett élelmiszerre, amit meg tudnak főzni vagy tisztítószerekre nagy igény lenne.

– Mi mindenkinek hálásak vagyunk, aki tud segíteni, mert egyelőre nem tudom, hogyan vészeljük át ezt az egészet! Ugyanakkor tudom, hogy a kislányomnak szüksége van ránk, így mindent meg fogunk neki adni azért, hogy meggyógyuljon! – mondta Brigitta.