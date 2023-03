„Meg fogok gyógyulni!” – üzent a 14 éves rákbeteg budapesti lány, akiről azt hitték, csak megfázott

"Meg fogok gyógyulni!" - mondta mosolyogva a Bors munkatársának Dzsesszika. A lány otthonában jártunk, hogy meglepjük közelgő születésnapja alkalmából, szüleinek pedig segítségként egy élelmiszercsomagot vittünk, hiszen jelenleg csak az édesapa tud dolgozni, az édesanya beteg kislánya mellett van. Az öttagú család így most csak a családfő jövedelmére támaszkodhat. Olvasóinknak László Zoltánné Brigitta, Dzsesszika édesanyja üzent a lapon keresztül.

"Őszinte hálát érzek!"

Cikkünk után tömegével érkeztek az olvasóinktól támogató üzenetek, imák és felajánlások, amiért az édesanya nagyon hálás.

"Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogat minket. Őszintén szólva nagy szükségünk van rá. Nehéz út áll előttünk, de tudom, hogy együtt végig fogjuk tudni csinálni! Kérek mindenkit, hogy imádkozzon továbbra is a kislányomért, én is megteszem minden este."

Tartós élelmiszereket is vittünk a családnak. Fotó: Bors

Parókára gyűjt pénzt a család

Mivel Dzsesszikának kemoterápiás kezelésre kell járnia, ezért lassacskán elveszíti a gyönyörű, dús haját. Édesanyja már előre gondolkodik, mert már most elkezdett gyűjteni a kislány parókájára.

"Dzsesszika tudja, hogy nem azért veszíti el a haját, mert beteg, hanem mert ez a kemoterápiával együtt jár!"

- folytatta az édesanya.

"Mégiscsak egy 14 éves tinilányról beszélünk, persze, hogy imádja a hosszú haját. Ugyanakkor fel kell dolgoznia és el kell fogadnia, hogy most ez a kezelés ezzel jár. Ez egy kemény harc, amiben nyerni fogunk! Viszont szeretném, ha jobban érezné magát, ezért gondoltam, hogy igazi hajból csináltatnék neki parókát. Az alatt tudna nőni is a rendes haja, miután meggyógyult. Nem olcsó és minden segítséget elfogadok hozzá, de emellett én is mindent meg fogok tenni azért, hogy megadjam neki azt, amire vágyik!"

Azt gondolták, hogy csak megfázott a lány. Fotó: Bors

"Tudom, hogy meg fog gyógyulni a lányom!"

"Ez most egy nagyon nehéz időszak, de én tudom, hogy Dzsesszika meg fog gyógyulni és túl leszünk ezen! Amikor az orvos megmondta, hogy rosszindulatú daganata van, akkor ő nagyon jól, bátran viselkedett. Nagyon büszke vagyok rá! Ő is tudja, hogy milyen komoly a helyzet, mégis képes mosolyogni, ami nekem is erőt ad. Legközelebb már ez csak egy rossz emlék lesz, mert mi fogunk győzni. nem lehet másképp...." - zárta szavait az anyuka.

Minden nap imádkozik lányáért az édesanya. Azt kérte, hogy arcát takarjuk ki. Fotó: Bors

Azt gondolták, csak megfázott a lány

Ahogyan azt korábban a Bors megírta, néhány héttel ezelőtt Dzsesszika nagyon beteg lett. Édesanyja orvoshoz vitte, aki először azt gondolta, hogy csak megfázott. Ám a lány nem lett jobban, az édesanyát pedig ez nem hagyta nyugodni. Újabb vizsgálatokat kért, amik sajnos rossz eredményt mutattak. Kiderült: a lánynak rosszindulatú nyirokcsomó daganata van. Két kistestvére is támogatja Dzsesszikát a gyógyulásban.

"Dzsesszika nem ehet cukros dolgokat. Ezért a nagyobbik húga azt mondta, hogy amíg Dzsesszika nem eszik csokit, addig ő sem! Nagyon elérzékenyültem, hogy ennyire szereti a testvérét" - mesélte az anyuka.

A családnak szüksége van segítségre, mivel az édesanyának ott kellett hagynia a munkahelyét, hogy folyamatosan gondozhassa a lányát.

Olvasóink kérésére és a család beleegyezésével közöljük az édesanya számlaszámát, aki segíteni szeretne, ide küldheti támogatását:

11773092-00813242 OTP bank - László Zoltánné