Újabb két földrengés történt! Most Grúziából jelentettek földindulást

Lapunk több cikkében is beszámolt róla, hogy micsoda pusztítást vitt véghez két földrengés Törökország és Szíria területén. Az ottani földrengések után most két másik földindulásról számolt be a Karpat.in.ue weboldala, amelyek Grúziában történtek hétfőn.

Hatalmas károkat okozott Törökországban a természeti csapás /Fotó: Erdem Sahin

Most a Világtudományi Intézet és Nemzeti Szeizmikus Központ beszámolója szerint február 12-én, helyi idő szerint 12:07-kor egy 4,4-es erősségű, majd ugyanebben a térségben egy 3,6-os erősségű földrengés rázta meg Grúzia nyugati részét.

A lap arról ír, hogy eddig nincsen információ áldozatokról. A földrengés epicentruma a Guriai térségbeli Ozurgeti járás volt.