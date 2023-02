Tamás helyszíni beszámolója a török pokolból: Jelöletlen sírok, káosz és reménytelenség

Mint arról a Bors is írt, élete legszörnyűbb napjára ébredt felvidéki otthonában Zsitva Tamás és török barátnője február 6-án: a család ugyanis ekkor közölte velük, hogy kedvese szülőhazáját elemi erejű földrengés rázta meg, melynek az epicentruma pont ott volt, ahol szerelme családja is élt egy öt emeletes apartmanban. Hamarosan kiderült: a ház is romhalmazzá vált, és maga alá temette barátnője szinte egész családját, köztük édesanyját, édesapját és szeretett kishúgát is.

Emberek tízezre vesztették el mindenüket - Fotó: MARTIN DIVISEK / EPA

"A teljes családból azt hiszem, tízen mentek el összesen. Az egyik unokatesójukat, korombeli harmincas srácot bordarepedéssel kihúzták a romok alól, de ennyi - mondta egy megrázó podcastben Tamás.

A férfi barátnője azonnal kiutazott, míg Tamás egy nappal később, segélycsomagokkal követte:

Amit lehetett, anyámék összepakoltak az alatt az egy üres nap alatt. Gyógyszereket, zacskós kajákat, minél kisebb, minél jobban tápláló, proteinszeletek, munkásruhát, munkásmaszkokat pakoltak össze

- sorolta a férfi, aki valóságos apokaliptikus állapotok közé érkezett meg. A városba is alig jutott be:

Ahol a barátnőm szülei laktak, abban a városban van egy reptér, de a kifutó úgy felgyűrődött, hogy fél méter magas törés van rajta, esélytelen volt. A város le is volt zárva, legálisan nem is lehetett bejutni, de a katonaságnak, rendőrségnek a legkisebb baja is nagyobb volt annál, hogy beengedjen, kiengedjen embereket

- mondta, így másnap elért a városba, ahol kedvesének családja már várta őket.

A házak emberek tízezreit temették maguk alá - Fotó: Shadati Xinhua / eyevine / Northfoto

Hajdani otthonuknak már csak a romjait találták meg, ott vertek tanyát, és míg a család egyik fele az autóban, a másik fele a romok között húzta meg magát. Mint mondja, ekkora veszteséget lehetetlen feldolgozni:

Ekkora veszteséget nem is lehetett... nem egyvalami veszett el, hanem olyan mennyiségű veszteség volt ez, hogy nem lehet kisírni magadból. Hullámokban volt: volt, hogy mindenki sírt, vagy mindenki nevetett. Az egyik bátyja 4 éves kislánya itt volt. Táncolgatott, énekelgetett, játszott velünk. Hideg-meleg, hideg-meleg volt az egész

- fogalmazta meg a kinti lelkiállapotokat.

A rokonok egyelőre nem kaphatnak rendes végtisztességet, egyelőre ideiglenes sírokban helyezik el az áldozatokat a város mellett:

Találtak egy ilyen félreesőbb helyet - nem a városban bent -, ahol van egy kisebb mecset, ami mellett van egy kisebb temető. Oda egyenlőre le lett rögtönözve ezekből az itong téglából, könnyű habtégla szerű dologból egy sír. Elmentünk meglátogatni a sírt, mielőtt leléptünk volna. De persze majd visszajövünk, és csinálunk egy gyönyörű szépet az egészből

- szögezte le Tamás, aki azóta is kint van Törökországba, de tovább álltak egy kevésbé veszélyes városba, ezután pedig Isztambulba mennek. A férfi azonban mindent megmozgat, hogy segítsen:

"Én és a családom már pénzzé tettük, amit most lehetett. Önöktől csupán azt kérem, hogy annyit adjanak, amennyit nélkülözni tudnak, legyen az akár csak egyszeri étkezés ára is. Nem létezik túl kicsi adomány" - jelentette ki határozottan.