Így mentették a kisgyermekeket a romok alól a magyarok - ez történt a katasztrófa hetében

A magyar kutató-mentő csapatokat több négylábú is segítette

Mint az köztudott, magyar csapatok utaztak Törökországba, hogy ott a bajba jutottakon segítsenek, s több életet is megmentettek kitartó munkával. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatot több négylábú is segítette, most egy posztban mutatták be az ebeket.