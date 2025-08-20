Most jött: mentőhelikoptert riasztottak az M1-esre, óriási baleset történt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96. kilométernél. A rendelkezésre álló információk szerint a járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják. A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, ahol forgalmi akadályra kell számítani.