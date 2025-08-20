Ezek a színészek felrúgták a szabályokat! Mutatjuk a legnagyobb filmes improvizációkat

Megannyi lépés van egy nívósabb film elkészültéig – forgatókönyv írás, casting, helyszínek feltérképezése, forgatások leszervezése... mindez azért, hogy például egy Benicio Del Toro végül azt tegye, amit igazából akar – jobban mondva, ami jobbá teszi a filmet. Más esetben viszont ott egy Sacha Baron Cohen, aki Boratként zaklatja az embereket és ezen nagyon nevet mindenki. Az improvizáció hálás művészi döntés és olykor jelentős pluszt ad a színész megítéléséhez. Nézzük hát, melyek a filmvilág leghíresebb improvizációi!
Az improvizációk között akad olyan, ahol egy egyébként jól megírt történetet egészít ki a színész az ötleteivel és olyan is, ahol a rögtönzés a koncepció része. Előbbire jó példa lehet a Robin Williams és Matt Damon közötti önfeledt beszélgetés, utóbbira pedig egyértelműen Sacha Baron Cohenre gondolunk először, akinél az improvizáció teszi ki a film egységét és a történet igazából nem számít. Listánkban főleg az elsőre helyeztünk nagyobb fókuszt.
Szárnyas fejvadász (Rutger Hauer)
Ridley Scott filmjében Rutger Hauer replikáns karaktere egy érzelmes halál előtti monológgal zárta az utolsó jelenetét. A színész nem tartotta elég hatásosnak az eredeti szkriptet, ezért a forgatáson a saját – nem jóváhagyott – verziójával zárta le a szövegét. Az eredmény sokkal jobban működött, mint azt gondolták volna.
Közönséges bűnözők (Benicio Del Toro)
A közönséges bűnözőkben a kihallgatós rész eredetileg egy komoly jelenet lett volna, de ezt megszakította Benicio Del Toro bélműködése. Miután eleresztett egy hatalmasat, a színészek kitörtek a szerepükből és nehéz volt komoly arcot vágni. Ez a jelenet benne maradt a filmben, mert a rendező Bryan Singer szerint ironikus módon pont ez a helyzethez mért önfeledtség illett a karakterekhez.
Taxisofőr (Robert De Niro)
Robert De Niro a Taxisofőrben életpályája egyik legikonikusabb jelenetét hozta, amit teljesen improvizált. A karaktere egy tükör előtt hadonászik egy pisztollyal, tesztelgetve az újonnan szerzett erejét. Az eredeti forgatókönyv csak annyit írt, hogy „Travis beszél a tükörhöz” – minden mást DeNiro hozott a filmbe. Így született meg a mára legendássá vált bizarr szöveg: "Te hozzám beszélsz?"
Brian élete (Michael Palin)
A Monty Python filmjében az őröket játszó statiszták Pilátus termében nem kaptak túl sok instrukciót, csak egyet: Ne nevessék el magukat. Michael Palin szerepe pedig az volt, hogy mégis próbálja megnevettetni őket. Ahogy szerencsétlenek próbálják visszatartani a nevetést van olyan vicces, mint a szkript maga.
Borat (Sacha Baron Cohen)
A Borat lényegében az a film, ahol az improvizáció közé szorult némi történet. Az embereknek, akik valahogy interakcióba kerültek a fiktív kazah riporterrel, valójában fogalmuk sem volt róla, hogy egy médiahack áldozatai lett. Emiatt egyébként néhányan pereskedtek is Sacha Baron Cohen ellen... sőt, a színész megannyi életveszélyes helyzetbe is sodorta magát a szórakoztatásunkért!
Good Will Hunting (Matt Damon, Robin Williams)
A közös jelenetükben a humorista egy olyan történetet mesélt, ami nem volt benne a forgatókönyvben – a feleségéről, aki álmában annyit fingott, hogy idővel megszokta és már fel se kelt a hangjára. Annyira a semmiből jött ez a történet, hogy mindketten nevetésben törtek ki – sőt, a kamera is remeg az operatőr nevetésétől. Ez az egész végül bennmaradt a végső verzióban is.
A Wall Street farkasa (Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio)
Matthew McConaughey újonnan szerzett tanítványával, Leonardo DiCaprioval ebédel együtt, mire a mentor egy különös ritmikus dobolásba kezd. DiCaprio reakciója teljesen autentikus, a settingből is kinéz, vélhetően a rendező, Martin Scorsese felé.
A Gyűrűk Ura: A két torony (Viggo Mortensen)
Viggo Mortensen belerúg egy sisakba és felordít – ennyit látunk a jelenetben. A fájdalom hangja viszont teljesen belülről jövő volt, a mozdulat miatt eltörte a lábujját. Ez a tény a Gyűrűk Ura rajongók legismertebb mémjévé vállt.
