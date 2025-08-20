Ezek a színészek felrúgták a szabályokat! Mutatjuk a legnagyobb filmes improvizációkat

Megannyi lépés van egy nívósabb film elkészültéig – forgatókönyv írás, casting, helyszínek feltérképezése, forgatások leszervezése... mindez azért, hogy például egy Benicio Del Toro végül azt tegye, amit igazából akar – jobban mondva, ami jobbá teszi a filmet. Más esetben viszont ott egy Sacha Baron Cohen, aki Boratként zaklatja az embereket és ezen nagyon nevet mindenki. Az improvizáció hálás művészi döntés és olykor jelentős pluszt ad a színész megítéléséhez. Nézzük hát, melyek a filmvilág leghíresebb improvizációi!

Sacha Baron Cohen Boratként nem egyszer került életveszélyes helyzetbe (Fotó: ZUMA Press)

Sacha Baron Cohen filmjeiben szinte semmi nincs előre megírva

Az improvizációk között akad olyan, ahol egy egyébként jól megírt történetet egészít ki a színész az ötleteivel és olyan is, ahol a rögtönzés a koncepció része. Előbbire jó példa lehet a Robin Williams és Matt Damon közötti önfeledt beszélgetés, utóbbira pedig egyértelműen Sacha Baron Cohenre gondolunk először, akinél az improvizáció teszi ki a film egységét és a történet igazából nem számít. Listánkban főleg az elsőre helyeztünk nagyobb fókuszt.

Szárnyas fejvadász (Rutger Hauer)

Ridley Scott filmjében Rutger Hauer replikáns karaktere egy érzelmes halál előtti monológgal zárta az utolsó jelenetét. A színész nem tartotta elég hatásosnak az eredeti szkriptet, ezért a forgatáson a saját – nem jóváhagyott – verziójával zárta le a szövegét. Az eredmény sokkal jobban működött, mint azt gondolták volna.

Közönséges bűnözők (Benicio Del Toro)

A közönséges bűnözőkben a kihallgatós rész eredetileg egy komoly jelenet lett volna, de ezt megszakította Benicio Del Toro bélműködése. Miután eleresztett egy hatalmasat, a színészek kitörtek a szerepükből és nehéz volt komoly arcot vágni. Ez a jelenet benne maradt a filmben, mert a rendező Bryan Singer szerint ironikus módon pont ez a helyzethez mért önfeledtség illett a karakterekhez.

Taxisofőr (Robert De Niro)

Robert De Niro a Taxisofőrben életpályája egyik legikonikusabb jelenetét hozta, amit teljesen improvizált. A karaktere egy tükör előtt hadonászik egy pisztollyal, tesztelgetve az újonnan szerzett erejét. Az eredeti forgatókönyv csak annyit írt, hogy „Travis beszél a tükörhöz” – minden mást DeNiro hozott a filmbe. Így született meg a mára legendássá vált bizarr szöveg: "Te hozzám beszélsz?"