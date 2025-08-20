"Gagyi sz*r… ennyire f*st még az AI se tud" – Ezt gondolják a rajongók Azahriah új daláról

Azahriah olyan dallal tért vissza, ami inkább keltett döbbenetet, mint rajongói extázist. Nemrégiben ráadásul a TikTokon terjedt egy pletyka, miszerint ez az új szerzemény, a sokat emlegetett „köbányæ” nem is emberi kézből született, hanem mesterséges intelligencia pakolta össze. Ha pedig ránézünk a számokra és a hallgatói reakciókra, nehéz nem igazat adni a kétkedőknek. Két hét alatt alig 270 ezer megtekintés? Ez Azahriah mércéjével nem visszatérés, hanem bicsaklás. A kommentmezőkben pedig könyörtelenül szórják rá a sarat: „Egyszerűen csak gagyi sz*r… ennyire f*st még az AI se tud" – írta egy kommentelő.

Azahriah koncertje valószínűleg nem robban akkorát, mint az eddigiek, ha a köbányæ-hoz hasonló dalokkal rukkol elő (Fotó: Hajdú-Bihari Napló)

Azahriah visszavonulása után ezzel a „dallal” tért vissza...

És hogy mi történt közben Azahriah-val? A fiatal sztár mostanában úgy fest, nagy harcokat vív magával. Önellentmondásokkal teli Instagram sztorijaiban, hol a hazáját, hol a rajongóit ekézte. Aztán eljátszotta újabb visszavonulását, amit egy nappal később végül félbeszakított a köbányæ című munkájának a premierjével. Bár ne tette volna... Sok rajongó úgy érzi, mintha eltűnt volna belőle az a zsigeri, ösztönös láng, ami régen minden számát slágerré tette. Most csak egy steril, csiszoltnak hitt, de valójában teljesen erőtlen produktum maradt, amit maximum a gépek tudnak értékelni, de az emberek aligha.

Elfogyott az ihlet?

A dal refrénje fáradtan ismétli önmagát, a szövegben semmi kapaszkodó, semmi igazi gondolat, a hangszerelés pedig olyan, mintha egy gyakornok kisgyereke nyúlt volna bele teljesen véletlenszerűen édesapja zenekészítő szoftverébe. A közönség pedig nem hülye: azonnal kiszúrja, ha valami nem őszinte. Az a fiatal sztár, akinek tavaly még egy ország zúgta a nevét a stadionokban, most hirtelen a TikTok-mémek céltáblájává vált. És lássuk be: innen felállni sokkal nehezebb, mint bármelyik telt házas Aréna koncertet eladni.

Enyhén szólva sincsenek lenyűgözve az emberek az új daltól... (Fotó: TikTok)

Hogyan tovább?

Lehet persze magyarázni, hogy ez csak egy kísérlet volt, egy játék a mesterséges intelligenciával, egy kis fricska a trendeknek. De az emberek nem tréfát vártak tőle, hanem dalokat, amelyekből ordít az őszinteség, a düh, a szerelem vagy épp a fájdalom. Ehelyett kaptak egy számot, ami legfeljebb arra jó, hogy a hallgatók poénkodjanak rajta: vajon tényleg az „AI” írta-e? Azahriah most először futott bele abba, amibe minden sztár előbb-utóbb: a közönség nem mindig bocsátja meg a botlást. Ha a következő dal sem lesz erősebb, könnyen lehet, hogy a „köbányæ” nemcsak egy rossz vicc marad, hanem egy korszak végét jelenti.