"Gagyi sz*r… ennyire f*st még az AI se tud" – Ezt gondolják a rajongók Azahriah új daláról

Azahriah olyan dallal tért vissza, ami inkább keltett döbbenetet, mint rajongói extázist. Nemrégiben ráadásul a TikTokon terjedt egy pletyka, miszerint ez az új szerzemény, a sokat emlegetett „köbányæ” nem is emberi kézből született, hanem mesterséges intelligencia pakolta össze. Ha pedig ránézünk a számokra és a hallgatói reakciókra, nehéz nem igazat adni a kétkedőknek. Két hét alatt alig 270 ezer megtekintés? Ez Azahriah mércéjével nem visszatérés, hanem bicsaklás. A kommentmezőkben pedig könyörtelenül szórják rá a sarat: „Egyszerűen csak gagyi sz*r… ennyire f*st még az AI se tud" – írta egy kommentelő.
És hogy mi történt közben Azahriah-val? A fiatal sztár mostanában úgy fest, nagy harcokat vív magával. Önellentmondásokkal teli Instagram sztorijaiban, hol a hazáját, hol a rajongóit ekézte. Aztán eljátszotta újabb visszavonulását, amit egy nappal később végül félbeszakított a köbányæ című munkájának a premierjével. Bár ne tette volna... Sok rajongó úgy érzi, mintha eltűnt volna belőle az a zsigeri, ösztönös láng, ami régen minden számát slágerré tette. Most csak egy steril, csiszoltnak hitt, de valójában teljesen erőtlen produktum maradt, amit maximum a gépek tudnak értékelni, de az emberek aligha.
A dal refrénje fáradtan ismétli önmagát, a szövegben semmi kapaszkodó, semmi igazi gondolat, a hangszerelés pedig olyan, mintha egy gyakornok kisgyereke nyúlt volna bele teljesen véletlenszerűen édesapja zenekészítő szoftverébe. A közönség pedig nem hülye: azonnal kiszúrja, ha valami nem őszinte. Az a fiatal sztár, akinek tavaly még egy ország zúgta a nevét a stadionokban, most hirtelen a TikTok-mémek céltáblájává vált. És lássuk be: innen felállni sokkal nehezebb, mint bármelyik telt házas Aréna koncertet eladni.
Lehet persze magyarázni, hogy ez csak egy kísérlet volt, egy játék a mesterséges intelligenciával, egy kis fricska a trendeknek. De az emberek nem tréfát vártak tőle, hanem dalokat, amelyekből ordít az őszinteség, a düh, a szerelem vagy épp a fájdalom. Ehelyett kaptak egy számot, ami legfeljebb arra jó, hogy a hallgatók poénkodjanak rajta: vajon tényleg az „AI” írta-e? Azahriah most először futott bele abba, amibe minden sztár előbb-utóbb: a közönség nem mindig bocsátja meg a botlást. Ha a következő dal sem lesz erősebb, könnyen lehet, hogy a „köbányæ” nemcsak egy rossz vicc marad, hanem egy korszak végét jelenti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.