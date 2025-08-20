UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nagyon cuki: Lola készülő kismama fotósorozata már most tarol az interneten!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 18:49
Nagyon várja első gyermeke érkezését.
Az egykori tinisztár, lola-varandosag-betegseg-diagnozis" target="_blank">Lola szinte a szemünk előtt nőtt fel, mára első kisbabáját várja hatalmas örömmel és izgalommal. A 37 éves sztár korábban sokáig úgy hitte, hogy nem lehet édesanya, hiszen több orvos is azt mondta neki, hogy egészségügyi problémái miatt minimális az esélye a természetes fogantatásra. Éppen ezért különösen megható, hogy idén tavasszal férjével bejelentették, hogy kislányt várnak.

alt=Lola izgatottan várja első gyermeke érkezését, szinte már csak hetek vannak hátra
Lola izgatottan várja első gyermeke érkezését, szinte már csak hetek vannak hátra / Fotó: MW

Lola már tudatosan készül a gyereknevelésre

Lola elárulta, hogy a kezdeti hónapokban hullámzó érzelmek kísérték, hiszen egyszerre volt boldog és tele félelmekkel. Attól tartott, hogyan tudja majd összeegyeztetni karrierjét az anyasággal, és vajon minden rendben lesz-e a babával. Azóta azonban megtalálta a lelki békéjét, és teljes szívvel készül a szülői szerepre.

A kismama sugárzik a boldogságtól, pocakját büszkén mutatja meg követőinek, főleg a legújabban készülő fotósorozatában, sőt esküvőjén is sellő fazonú ruhát választott, amely kiemelte a gömbölyödő formáit. Bár a terhesség során felmerült néhány nehézség, például a terhességi cukorbetegség gyanúja, ami szigorúbb étrendet kíván, Lola mindezt kitartással és mosollyal kezeli.

