Teljes összeomlás, tényleg csak Shane Tusup a hibás?

Valami nagyon nem stimmel a magyar úszás 16 éves reménységével. Jackl Vivien 1-2 éve robbant be a köztudatba, s idén már Shane Tusup lett az edzője. Időközben az eredményei romlottak, olyannyira, hogy Tusup már a szingapúri vb-re sem kísérte el a 16 éves lányt. Jackl ott egyetlen előfutamából sem tudott továbbjutni, majd azt mondta, a junior világbajnokság lehet az ő terepe, s az esemény után dönt majd arról, dolgozik-e továbbra is Hosszú Katinka exével. Nos, saját korosztályában sem virított nagyot Vivien.

Jackl Vivien és edzője, Shane Tusup

Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

A magyar úszó tavaly felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes volt 400 vegyesen, most a junior vb-n nagy visszaesés után csak hetedik lett, az ideje jelentősen, csaknem tíz másodperccel elmarad a legjobbjától. Ugyanebben a számban győzte le a tavalyi ob-n a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát.

A Magyar Nemzet szerint a visszaesés okai többrétűek lehetnek. Szerepet játszhat benne az edzőváltás és a szokatlan kettős felállás Tusup és a másik edző, Hutkai Dániel között, de más tényezők is okozhatják Jackl formahanyatlását. Az új környezet, a Budapestre költözés is megzavarhatta, Sós Csaba szövetségi kapitány pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a serdülőkori változásoknak is lehet átmeneti negatív hatása.

Shane Tusup megint nem utazott

Egyébként Jackl egyik edzője, Shane Tusup és Hutkai Dániel sincs kint vele a romániai Otopeniben. Vivien 800 méter gyorson 14. lett, a továbbiakban 1500 méter gyorson úszik még a korosztályos világbajnokságon.