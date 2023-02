Szívszorító pillanatok a törökországi földrengés helyszínéről - videó

Az egész világot megdöbbentette a hétfőn bekövetkezett tragédia: egy nagyon rég nem tapasztalt, igen erős, a Richter skála szerinti 7,8-as földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. Több ezer épület dőlt romba, a halálos áldozatok száma meghaladja a tízezret, a sérültek száma pedig jóval 35 ezer fölött jár.

Sírva öleli egymást két asszony egy összedőlt épület előtt Fotó: Burak Kara / Getty Images

A világsajtót több, szívszorongató pillanatot megragadott fotó is bejárta: ilyen például az édesapa, aki még akkor sem engedte el a romok alá szorult tinédzser lánya kezét, amikor az már nem élt, vagy a csecsemő, akinek az édesanyja pont a szüléskor hunyt el a földrengés következtében, a babát még hozzákötötte a köldökzsinór, de ő végül túlélte, de körbe járta a világot annak a kutyusnak a fotója is, amelyik egész éjjel a túlélők megmentésén dolgozott, és tíz embert sikerült is megtalálnia a romok alatt.

A magyarok szerda délutánig 21 embert mentettek meg

A világ minden pontjáról érkezik a térségbe a segítség, köztük a magyarok is nagy erőkkel indultak meg még hétfőn este a tragédia helyszínére. Eddig 156 fővel és 28 kutyával igyekeznek segítségére lenni a romok alatt rekedteknek. Szijjártó Péter külügyminiszter szerda kora délután elmondta: a magyarok eddig 21 embert mentettek ki élve a romok alól, közöttük öt gyereket.

- Most is folyamatban van több olyan mentés, ahol a keresőkutyák túlélőt jeleztek. Sok esetben a romok mennyisége és mérete miatt ez a munka komplex feladat, és hosszú időt vesz igénybe, de reméljük, hogy ez a 21-es szám még a következő órákban és napokban is növekedni fog.

A magyar mentőcsapatokra büszkék vagyunk. Köszönjük szépen a munkájukat, nagyra becsüljük azt

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket - emelt ki a miniszter, aki azt is elmondta: a sérültek ellátására mintegy 50 millió forintot biztosítottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amely mobil klinikát állít fel.