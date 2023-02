A legnehezebb terepen fog dolgozni a magyar alakulat - Részletek a törökországi mentésekről - Videó!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Törökországot az évszázad egyik legerősebb földrengése rázta meg a napokban. A természeti katasztrófa eddig 4300 ember életét követelte, és rengetegen eltűntek a romok alatt. A mentési munkálatokban Magyarország is segít, a közel 100 fős HUNOR csapat a helyszínre utazott segíteni az emberek felkutatását és kimentését. Most az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala beszámolt róla, hogy a legnehezebb területen vetik be a magyar csapatot.

Rengeteg épület dőlt össze Törökországban /Fotó: ERDEM SAHIN

Ma hajnali 2 óra 15 perckor landolt a HUNOR mentőszervezet csoportja Adanában. Reggel 7 órakor pedig meg is kezdték a munkát: Hatay-ba utaztak, ahol kijelölték a műveleti területüket és előkészítették a mentőcsapat táborhelyét. A Katasztrófavédelem bejegyzéséből kiderült, hogy ez a legnehezebb bevetési terület jelenleg:

Hatay tartományban hatalmas volt a pusztítás, a tartomány központja Antakya város. A polgármester szerint csak ott több mint 1200 épület dőlt össze, a hőmérséklet éjszaka pedig -2 fok volt

- írták a posztban. A szervezet a legjobb hivatásos tűzoltókból álló elit alakulat, amelynek munkáját orvosok, személykereső eszközök és a Kutyák Határok Nélkül csapata segíti.

A csapat felszereléséről és utazásáról készült videónkat itt tudjátok megtekinteni: