„Ezért a kislányért több mint 10 órát küzdöttünk” - interjú közben sírta el magát László Törökországban

A magyar Hunor mentőszervezet csapata a dél-kelet törökországi Antakya városában kutat a romoknál éjjel-nappal nyolcórás váltásban. A váltásokra a komoly fizikai és lelki terhelés miatt van szükség. A hivatásos Hunor mentőcsapat mellett több civil kutató-mentő egység utazott a földrengés sújtotta területre. A feladatuk az emberek életének a megmentése.

Fotó: Erdem Sahin / MTI

Pavelcze László most arról beszélt egy rövid interjúban, hogy nappal és éjjel is ugyanaz a feladatuk, ám beszéd közben annyira elérzékenyült, hogy el is sírta magát. A csapatot nagyon megterhelte lelkileg az 5 éves kislány kiemelése, az azutáni pillanatokban törtek fel benne az érzések.

Ezért a kislányért több mint 10 órát küzdöttünk. Nem volt meg minden felszerelés, hajtani kellett, hogy meglegyen, összeszedjük. Utasításba kaptuk, hogy hagyjuk itt a helyszínt...

- csuklott el a hangja Lászlónak, aki örül, hogy sikerült megmenteniük a gyermeket.