Megvalósul Alex, a roma pék nagy álma: Szeretnék példát mutatni a nehéz sorban nevelkedő gyerekeknek

Galamb Alexről először a pandémia idején olvashattak a Bors hasábjain. A pékként dolgozó, Hernádnémetiben élő fiatalember maga köré gyűjtötte a falu szegény gyermekeit, hogy megtanítsa őket a szakmája szépségeire. A patronáltjait a saját házában, aztán a mellette kialakított tanműhelyben fogadta, és természetesen azt is megengedte nekik, hogy a szakkörön készített pizzát vagy kakaós csigát hazavigyék a családjuknak. Akadtak családok, melyek az adott napokon csak ennek köszönhetően ehettek. A fiú nem érte be ennyivel: úgy döntött, hogy felvételizik a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanítóképző szakára. Nos, úgy tűnik, a sok egyéb álma mellett ez is megvalósul.

Alex minden álmát megvalósítja



Alexnek héten teljesített alkalmassági vizsgán el kellett énekelnie 10 népdalt, aztán arra kérték, hogy szolmizáljon. A következő állomáson egy két és féloldalas mesét olvasott fel, aztán motivációs előadást tartott, mielőtt a testnevelésből is bizonyított fekvőtámaszok. bukfencek és futás segítségével. Mivel a tavaly született kisfiával ő ment gyedre, jár neki a plusz 40 pont, amivel együtt nagy valószínűséggel felvételt nyer az egyetemre.

- Mindenképpen a levelező tagozatra kell járnom állami támogatással, hiszen a tanulás miatt nem adhatom fel a munkahelyemet. El kell tartanom a családomat, a feleségem mellett pedig a közös kisfiunk mellett a párom előző kapcsolatából származó kislányát is sajátomként nevelem. Mindehhez hozzátartozik, hogy a szerelmemmel az újabb közös babánkat várjuk, mégpedig augusztusra – mesélte a Borsnak a boldog családapa.

A kérdés adja magát: miért tartotta fontosnak Alex, hogy értelmiségi cigánnyá váljon.



Szeretnék példát mutatni a nehéz sorban nevelkedő gyerekeknek. Az én életem is bizonyítja, hogy az, hogy valaki szegény családba születik, nem jelenti azt, hogy nincs értelme küzdenie a kitörésért.

Két évvel ezelőtt megfogadtam, hogy a szakmunkás-bizonyítvány mellé érettségit is szerzek. Istennek hála sikerült. Májusban szerzem meg a sütőipari technikus-szakképesítésemet, és ha minden jól megy, szeptembertől egyetemista leszek. Bőven vannak céljaim – mosolygott Alex.

- Csak akkor tudom a gyerekeket hitelesen tanulásra ösztönözni, ha én magam is tanulok. Most persze a Sütni Jó Alapítvány által segített gyerekekre gondolok, de később szívesen katedrára állnék.

Meggyőződésem, hogy ha én mondom a nehéz sorsú cigány gyerekeknek, hogy fürödjenek meg, vagy ne beszéljenek csúnyán, elfogadják

, viszont ha – egyébként teljes joggal – ugyanezeket egy magyar pedagógus adja elő nekik, nem veszik komolyan. Kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekekkel szeretnék foglalkozni, nem vágyom elitiskolába – szögezte le Galamb Alex.

Alexben senki nem hitt gyermekkorában.

Alex a feleségével és a nevelt lányával. Fotó: Knap Zoltán





Én magam is azt gondoltam, hogy egy utolsó kis senki maradok.

A tanárok sem látták bennem a motivációt, a jegyeim is rosszak voltak. 15 évesen bekéredzkedtem a gyermekvárosba, és mondhatom, akkor új ember született meg bennem. Gyakran találkoztam egyetemistákkal, és legbelül már akkor megfogalmazódott bennem a vágy, hogy egyszer nekem is legyen diplomám. Azóta eltelt nyolc év, és most van rá esély, hogy a gyümölcs beérjen – magyarázta a péklegény.

A fiatal családfő egyáltalán nem szégyelli, hogy milyen alapvető hiányosságokkal küzdött gyermekként.

- Az intézeti nevelkedés előtt azt sem tudtam, hogy az illemhely használata után kezet kell mosni, vagy a vécét le kell húzni.

Fontosnak tartom, hogy ezt őszintén elmeséljem, mert az én példám is azt mutatja, hogy kellő elszántsággal bármit elérhetünk. Az intézeti helyzetemet a közmunkásokéhoz hasonlítanám.

A foglalkoztatási program sem arra kárhoztatja az embert, hogy szegény maradjon, sokkal inkább felébreszti a cigánykómából! Vannak átmeneti állapotok, de tudni kell, hogy a siker kulcsa a munka! Én most megkeresem a nettó 240 ezret, de ehhez az kellett, hogy hajlandó legyek kockáról kockára építkezni.