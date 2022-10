Diplomát szerezne az ország kedvenc roma pékje

Galamb Alexről két évvel ezelőtt írtunk először. A pandémia idején eszébe jutott, milyen jó lenne, hogy az otthon tartózkodó gyerekeket összegyűjtené a falujában, és elkezdené őket tanítgatni a pék szakma szépségeire. A nehéz sorsú kisdiákok körében szájról szájra terjedt a hír: Alex bácsinál jót játszhatnak, és még enni is kapnak. Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy összejöjjön egy stabil, 10 fős csapat. Alex a saját házában kialakított egy tanműhelyt.

Nagy változás Alex életében

Kezdetben nem volt az épületben se gáz, se víz. A falakon nem volt csempe. Ahogy az Alex által létrehozott Sütni Jó program egyre ismertebbé vált, egyre több magánvállalkozó és cég látta érdemesnek a fiatal péket, hogy támogassa őt és az elképzeléseit is. Így kapott a fiatal patrónus otthona új nyílászárókat, járólapokat, fali csempét, elektromos sütőket, klímát, vakolóanyagot, és így vezeték be a vizet a házba.

- Nagyot léptem előre! - mondta a Borsnak Galamb Alex. - Végre az otthonomban is folyik a víz. Ez nagyon nagy szó! Hálás is vagyok a vállalkozónak, akinek ezt köszönhetem. És

hálás vagyok mindenkinek, aki lendített az életemen. Előbb-utóbb persze mindezt egyedül is megvalósítottam volna, de nyilvánvalóan csak évekkel később.

A segítséggel viszont mostanra értem el, hogy már nem kell naponta a közkútra járnom akár többször is. Elég az otthonomban elfordítanom a csapfejet – mesélte Alex, aki a munkások távozása után elkezdte visszaásni a kertben a munkagödröt.

Sajnos a munka közben belelépett egy rozsdás szögbe, ami miatt két hétre szabadságra is kellett mennie. De a munkát nem tudta könnyen elengedni, még bicegve is bement a cukrászdába.

Minden lassabban ment, de a feladatomat elláttam.

A főnököm értékelte is, hogy sérülten is felvettem a munkát, de be kellett látnom, hogy a bedagadt lábamat pihentetni kell, ráadásul otthon is akadt dolgom, mert jöttek kiépíteni a fürdőszobát, és a vízvezetéket végigvitték a házban – szögezte le Alex, akinek meggyőződése, hogy csak úgy lehet az életben előrelépni, ha megvannak a vízióink. Alex például gyerekkorában célul tűzte ki maga elé, hogy ő legyen a legjobb pék.

A szakiskolában már osztályelső volt, holott sokkal korábban olvasni alig tudott.

- Lépésről lépére szeretnék haladni. Nemrég leérettségiztem, és egy évem van hátra a technikusi képzésből. Néhány hónap múlva beiratkozom pedagógiai asszisztensnek. Utánanéztem a felvi.hu-n, és megtudtam, hogy mindezért plusz pont jár a főiskolai jelentkezésnél, tehát van rá esély, hogy diplomát szerezzek.

Szeretnék cigány értelmiségi lenni, hogy pozitív példa legyek a családom és a világ szemében.

Az általam felkarolt gyerekek is óriásit fejlődtek. Már nem beszélnek csúnyán, és tudnak megfelelően viselkedni.

Mindig azt tanítom nekik, hogy úgy kell élni, hogy más emberek ne csak a bőrük színét lássa, hanem azt is, hogy hasznos tagjai a társadalomnak.

Ha nekem sikerült a nyomorból kitörnöm, nekik is fog – mondta a pék.