Menczer Tamás reagált a Tisza Párthoz köthető álprofilokra

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon reagált a Magyar Péter pártjához köthető álprofilokra. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Tisza csak egy digitális blöff. Pukkad a lufi.”

Menczer Tamás megtiszteltetésnek veszi, ha a Tisza Pártos álprofilok célba veszik Fotó: Vajda János

A politikus egy videót is közzétett, amelyben arról beszélt, hogy számára megtiszteltetés, ha a Tisza Pártos álprofilok célba veszik – olvasható a hirado.hu oldalán. – Mint mondta, rendszeresen ráirányítják ezeket a felhasználókat, ami szerinte jól mutatja, hogy ki számít ellenfélnek a közéletben.

Ez is kiderül a Patrióta videójából, meg az is, hogy a Tisza egy digitális blöff, álprofilok, ázsiai és dél-amerikai lájkolók

– jelentette ki Menczer, aki szerint a felvétel címe akár az is lehetne, hogy Peti és az álprofilok.

Áprilisban nagyot nyerünk!

– tette hozzá, jelezve, hogy magabiztosan tekintenek a választások elé.