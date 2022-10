Döbbenetes fotók, órákkal a szülés előtt még életet mentett a kilenc hónapos terhes tűzoltó

Jelenleg épp mindenki arról a mindenórás tűzoltóról beszél, aki nem törődve azzal, hogy terhessége legvégén jár, azonnal egy bajba jutott nő segítségére sietett egy tömegkarambol helyszínén. Az amerikai Baltimore városában élő harmincéves Megan Warfield épp édesanyjával autózott október 3-án, amikor egy tömegbaleset részesei lettek. Noha egy héttel későbbre volt kiírva, a bajt látva a baba miatt jó pár hónapja már csak adminisztratív feladatokat ellátó tűzoltónő azonnal szolgálatba helyezte magát és kipattant összetört kocsijából, hogy ott segédkezzen, ahol tud. Mivel jó ár jármű karambolozott, eleinte úgy gondolta, a forgalomirányításban lehet a többiek hasznára, ám ekkor megpillantott egy nőt egy felborult autóba szorulva, és azonnal odarohant hozzá.

– Elkezdtem bemászni hozzá, de aztán eszembe jutott, "Mit csinálsz, kilenc hónapos terhes vagy?!" – mesélte az eset után Warfield, aki ekkor még nem is tudta: a baleset beindította nála a szülést, gyermeke pedig 24 órán belül világra is jött. Végül nem mászott be a sérült mellé a járműbe, kívülről biztosította az ellátását, míg a többi tűzoltó ki nem menekítette, valamint folyamatosan nyugtatta a nőt. Kiemelte: az ilyen helyzetekben rendkívül fontos, hogy az áldozat nyugodt legyen, így ő ezt a szerepet vállalta magára, hogy ott legyen a feje tetejére borult autóba szorult nő mellett, amíg ki nem szabadítják. Ez követően ment csak kórházba, ahol hamarosan életet is adott kislányának.

Az eset külön érdekessége, hogy a hős tűzoltónő párja, Joshua Daugherty egyike volt azoknak a mentősöknek, akiket a tömegbalesethez riasztottak – írja a Daily Mail.