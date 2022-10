Az Országos Mentőszolgálattal együttműködve indít Életmentők Programot a Groupama Biztosító

A magyarok 78%-a érdemesnek tartaná, hogy újraélesztéssel kapcsolatos képzésen vegyen részt, mert így vészhelyzetben bátrabban tudna segítséget nyújtani – derül ki egy friss kutatásból. A 11 országban jelenlévő Groupama csoport nemzetközi kampányt indít, melynek célja, hogy a következő években világszerte egymillió embert részesíthessen életmentő technikák elsajátításában. A csoport hazai leányvállalata, a Groupama Biztosító az Országos Mentőszolgálat segítségével valósítja meg Életmentők Programját, melynek keretében most 300 ingyenes, elsősegély technikákat is oktató vezetéstechnikai tréninget ajánl fel a Groupama Tanpályán – jelentették be az október 16-i Újraélesztés Világnapjának hetében.