Vége a sztárpár házasságának: 26 év és két gyerek után mondták ki, elég volt

Petr Cech bejelentette, hogy 26 évnyi együttlét után elvált feleségétől. A Chelsea legendás kapusa egy rövid nyilatkozatban tudatta a szívszorító hírt a közösségi médiában. A 43 éves Petr és Martina már tinédzser koruk óta együtt jártak.

A párnak két közös gyermeke született, a 16 éves Damian Cech és a 17 éves Adela Cechova. A visszavonult kapus az Instagramon megerősítette, hogy úgy döntöttek, véget vetnek a házasságuknak. Azt azonban felvetette, hogy nincs köztük rossz viszony, mivel továbbra is "legjobb barátok" maradnak.

Megosztott egy fekete-fehér képet magáról, amelyen Martina egy puszit nyom az arcára. Ezt írta: „Martinával szomorúan kell bejelentenünk, hogy 26 év együttlét után különválunk. Továbbra is a legjobb barátok vagyunk, és rendkívül büszkék vagyunk a két gyermekünkre.”

1999-ben, tinédzserként ismerkedtek meg, és 2003 júniusában házasodtak össze. A két gyermek követi édesapja pályafutását: Damian kapus lett, Adela pedig mezőnyjátékos és a cseh U17 válogatott tagja. Édesapja lemaradt a születéséről, ugyanis épp a Chelsea-vel kellett elutaznia egy angol Ligakupa-meccsre.

Mióta Petr Cech visszavonult, sportágat váltott és hokikapusnak állt, a brit másodosztályban, Belfast Giants csapatában játszik most.