Itt a nagy döntés: Szoboszlai edzője kőkemény helyzet elé állította magyar játékosát

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 19:57 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 19:58
BournemouthKerkez MilosArne SlotPremier LeagueSzoboszlai Dominik
Íme, a Liverpool szezonbeli első kezdőcsapata a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost is hadba küldi utóbbi exklubja ellen Arne Slot.
A címvédő Liverpool az előző szezonban kilencedik Bournemouth-t fogadja az angol labdarúgó Premier League pénteki (21.00, tv: Match4) nyitómeccsén. A találkozó előtt Arne Slot vezetőedző kihirdette a kezdőcsapatát, benne Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal (a sztárklub harmadik magyar légiósa, Pécsi Ármin kapus ezúttal kimaradt a meccskeretből).

Szoboszlai edzője elárulta, hogy pályára küldi Kerkezt (jobbra) a PL-rajton
Szoboszlai és Kerkezt (jobbra) is a Liverpool kezdőcsapatába került az új PL-szezon nyitányán. Fotó: Nikki Dyer - LFC

A nagy nyári bevásárlásban szerződtetett, 21 éves balhátvéd számára kétszeresen nehéz erőpróbának ígérkezik az első bajnoki mérkőzése az Anfielden. Nem elég, hogy a múlt heti vesztes Szuperkupa-találkozó után kritizálták, most érzelmileg is kemény helyzetbe csöppen: a korábbi csapatársai ellen kell bizonyítania, hiszen Kerkez éppen a Bournemouth-tól igazolt át a Poolhoz.

A Pool kezdőcsapata Szoboszlaival és Kerkezzel:

Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

 

