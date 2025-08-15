A Bors megtudta, mi okozhatta a budapesti busztüzeket

Szerda délelőtt Budapesten, az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amin több ember is utazott. A tűz átterjedt arra az épületre is, ami mellett a busz megállt, valamint egy jelző lámpára is. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a hatalmas lángokat, és szerencsére nem sérült meg senki. A füstöt még jóval távolabbról is látni lehetett. Azonban itt még nem volt vége a busztüzeknek.
A szerdai eset után másnap, csütörtökön délelőtt megint kigyulladt a BKV egyik busza, ezúttal a XII. kerületben, a Németvölgyi úton. A buszon öten utaztak, nekik sikerült még időben leszállniuk a buszról.
Nem sokkal később újabb esethez riasztották a tűzoltókat, akkor szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában gyulladt ki egy pótlóbusz. Az előző esetekhez hasonlóan itt is a motortétben keletkezett a tűz.
Miután az elmúlt napokban több busz is kigyulladt a fővárosban, adódhat a kérdés, hogy mi okozhatta a tűzeseteket. A Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás.
Ahogy azt korábban megírtuk, az esetek után Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán posztolt:
"A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton.
Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.
Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.
De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral.
Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.
Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten?
Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek.
Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!"
