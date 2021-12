Süli János: Atomenergia nélkül nincs zöld jövő és alacsony rezsi

A tárca nélküli miniszter felidézte: azzal, hogy a visegrádi országok kiállnak az atomenergia alkalmazása mellett, fenntartható utat választottak. Ezt az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának tanulmánya is alátámasztja, amely az atomenergiát jelöli meg a leginkább klímabarát energiaforrásként. Számításaik szerint az atomenergia szén-dioxid-kibocsátása, földterület- és nyersanyagszükséglete még a megújuló energiaforrásokénál is alacsonyabb – jelezte.



Magyarország elkötelezett az atomenergia alkalmazása mellett – hangsúlyozta Süli János.



Előadásában elmondta: az Európai Unió országaiban egyre nagyobb terhet ró a lakosságra a növekvő rezsiköltség, az uniós tagállamok közül ugyanakkor Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági áramár. Pontosan a harmada annak az összegnek, amennyit Berlinben egy fogyasztó fizet – tette hozzá.



Süli János kitért arra is, hogy a fővállalkozó Roszatom technológiája lehetővé teszi, hogy a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal összhangban valósuljon meg a Paks II projekt.



Ismertette: Paks II már rendelkezik jogerős környezetvédelmi engedéllyel és telephelyengedéllyel, folyamatban van a létesítési engedély elbírálása. Az elmúlt hetekben indult a reaktortartályok engedélyezése, miközben a felvonulási területen már zajlik a kiszolgáló épületek kivitelezése, a leendő blokkok helyszínén pedig megkezdődtek a résfal- és a talajmegerősítés tesztek munkálatai.



Az atomerőmű megépítése rendkívül komplex folyamat, de megéri, stratégiai, pénzügyi és klímavédelmi szempontból egyaránt – fogalmazott a tárca nélküli miniszter.



Folytatódik a Planet Budapest 2021 rendezvénye, mely vasárnapig tart a Hungexpón. Az expó központi kérdése, hogy miként lehet a bolygót megőrizni a következő generációknak. A szervezők szerint a kiállítás első napjainak tapasztalatai rendkívül pozitívak – hangzott el az M1 Híradójában.



Több mint 180 kiállító csaknem 20 ezer négyzetméteren – a hét eleje óta zajlik Közép-Európa eddigi legnagyobb fenntarthatósági eseménye. A kiállítók többsége magyar, de lengyel, cseh és szlovák vállalkozók is érkeztek.



Látványos bemutatókkal, szimulátorokkal és élőszereplős kalandparkkal is készültek a szervezők. Az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos, Joó István a Kossuth Rádióban azt mondta: pozitívak az első napok tapasztalatai, de a legfontosabb cél továbbra is az, hogy megoldást is kínáljanak a fenntarthatóság kérdéseire.



Különleges, úgynevezett vertikális farmon termesztett növényeket is bemutatnak be a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expón. Az eszköz újrahasznosítja az öntözésnél használt víz több mint 90 százalékát, így a világ legszárazabb pontjain is képes az élelmiszerellátást biztosítani.



A közönségprogramok mellett szakmai konferenciákat is tartanak, amelyeken nemzetközi szervezetek elismert szakértői és kormányzati döntéshozók is részt vesznek. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadásában arról beszélt, hogy Magyarország mindent megtesz az élhetőbb és tisztább környezetért.



A Planet Budapest 2021 regisztráció után ingyenesen látogatható vasárnapig a Hungexpón. A helyszínre akár korszerű elektromos buszokkal is el lehet jutni a főváros több pontjáról.



Pozitívak a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó első napjainak tapasztalatai – közölte az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos.



Joó István azt mondta: az eseményen több mint 180 kiállító vesz részt, és eddig több mint száz országból érkeztek vendégek.



A kiállítás mellett az interaktív programok is sok látogatót csalogatnak, például be lehet ülni egy elektromos kisrepülőbe, megnézhetik az elektromos kukásautót és információt szerezhetnek az otthoni komposztálás lehetőségéről – fűzte hozzá.



Tudatta: a Jövő hősei címet viselő élményprogramot több mint 150 iskoláscsoport, 4600 diák látogatja majd meg, akik a programokon a leginnovatívabb módszerekkel tanulhatnak a Föld jelenlegi állapotáról, és hogy mit tehetnek a helyzet változtatásáért.



A program kalandpark, színház és szabadulószoba keveréke, ahol a fiataloknak kérdésekre kell válaszolniuk, és információkkal gazdagodhatnak – tette hozzá Joó István.



Kitért arra is, hogy a világtalálkozó programjain több mint száz előadó szólal fel, ismertetik a problémákat, és technológiai megoldásokat mutatnak be azok megoldására. Az expón részt vesz körülbelül 30-35 startup is, amelyek potenciális befektetőket találhatnak, mert nagy befektetési szervezetek is jelen vannak a kiállításon, amelyek lehetséges partnereket keresnek – mondta a kormánybiztos.



Planet 21 – Áder János: Globálisan és helyben is cselekedni kell, csak így lehet megfékezni a klímaváltozást.



Néhány héttel az ENSZ Glasgow-ban megrendezett klímacsúcsa után Budapesten találkoznak ismét a szakértők és politikusok. Magyarország nem áll rosszul ezen a területen: a jelenleg megtermelt áram 70 százaléka már szén-dioxid-mentes, egyre nagyobb területet borít erdő, és néhány éven belül a szennyvíz száz százaléka megtisztítva kerül majd vissza a környezetbe.



PET-palack, fa és papír – csupa újrahasznosítható anyagból készült standok sorakoznak a Hungexpón, ahol a szemetet is szelektíven gyűjtik. A Planet Budapest 2021 egész héten a fenntarthatóság jegyében zajlik. Kedden a közönség előtt is megnyílt a rendezvény, amelynek kivitelezése sokakat lenyűgözött.



Több mint 180 kiállító van jelen csaknem húszezer négyzetméteren. A Planet Budapest 2021 hazánk és Közép-Európa eddigi legnagyobb fenntarthatósági eseménye.



A kiállítók többsége magyar, de lengyel, cseh és szlovák vállalkozók is érkeznek; a cél, hogy összekössék az ötletgazdákat a felhasználókkal.

„Ez a színes, kissé ruganyos anyag képes összegyűjteni az ivóvízrendszerek csöveiben található szennyeződéseket, vagyis azokat a baktériumokat, lerakódásokat, amelyek szennyezik az ivóvíz minőségét. Az anyagot ez a kamion állítja elő” – mutatta be talámányát Ormay Tamás, az egyik kiállító.



A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet arra: még nincs késő, az emberiség jövőjét beárnyékoló környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatok megfordíthatók.



Joó István, az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos elmondta: több mint száz országból érkeznek vendégek, Latin- Amerikától egészen Délkelet-Ázsiáig. Kiemelte:



a magyar kormány célja, hogy minél gyorsabban átálljunk az innovatív zöld, digitalizált, a saját hulladékát is feldolgozni képes, úgynevezett körforgásos gazdaságra.

„Az elmúlt tizenegy év gazdaságpolitikájának eredményeként ma már arra is lehetőségünk van, hogy a vállalkozások új, külföldi beruházásait is vissza nem térítendő támogatással segítsük az úgynevezett kifektetési program keretében” – tette hozzá a kormánybiztos.



A Planet Budapest 2021 fővédnöke, Áder János köztársasági elnök hangsúlyozta: cselekedni kell globálisan és lokálisan is, és a globális cselekvés nemzetállami tettek révén válhat eredményessé.



Hazánkban jelenleg a megtermelt áram hetven százaléka szén-dioxid-mentes, egy évszázad alatt pedig a duplájára nőtt a magyarországi erdőterületek nagysága. Áder János hangsúlyozta:



megoldásokat kell keresni a fenntartható életmódhoz, és erre keresi a válaszokat a Planet Budapest 2021 Expo is.

„Tudjuk, hogy azok a természeti erőforrások, amiket évezredeken keresztül végtelennek hittünk nagyon is végesek. Tudjuk, hogy társadalmaink biztonsága, gazdasági tevékenységünk sikere a természeti környezet megóvása nélkül nem lehetséges. Tudjuk, hogy a természet törvényei nem aszerint érvényesülnek, hogy milyen PR-akciókba kezdünk” – fogalmazott Áder János.



A Planet Budapest 2021-re csaknem 4600 diákot is várnak. Már elérhető az interneten az államfő podcastjának új része, amelyben ezúttal azt a beszédet lehet meghallgatni, amelyet Áder János a fenntarthatósági expón mondott el.



Mint ismert, hétfőn elkezdődött a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, a rendezvény vasárnapig tart a Hungexpo területén. Több mint száz országból érkeznek vendégek az eseményre. A találkozó központi kérdése, hogy miként lehet a bolygót megőrizni a következő generációknak. A Planet Budapest 2021 fővédnöke Áder János köztársasági elnök.