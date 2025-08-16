Ma este találkozik a Hold a Fiastyúkkal: kozmikus üzenet ez a csillagjegyeknek

Amikor augusztus 16-án éjjel felnézünk az égre, különleges látvány és egyben üzenet vár ránk: a Hold és a Fiastyúk csillaghalmaz közelít egymáshoz. Ez a kozmikus találkozás nem csupán csillagászati érdekesség, hanem spirituális jelentőséggel is bír. A fényes Hold és a bölcsességet hordozó Plejádok energiája most összekapcsolódik, és rezgéseikkel minden csillagjegy számára útmutatást kínálnak – legyen szó új kezdetekről, érzelmi tisztulásról vagy belső egyensúly kereséséről.
A Hold és a Fiastyúk párosa 23 óra után kel, ekkor még csak 3 fokra lesznek egymástól. Az éjszaka előrehaladtával azonban nő a távolságuk, ami hajnalra több mint 5 fok lesz. A Hold ugyan fényes, de a Fiastyúktól való távolsága miatt nem fogja zavarni a halmaz csillagainak látványát. Érdemes lehet tehát ezekben az órákban felnéznünk az égre, amikor még alacsonyan járnak a horizont felett. Akár szabad szemmel, akár távcsővel is követhetjük ezt az együttállást.
A Fiastyúk, más néven a Messier 45 a Bika csillagképben található, a Földtől 443 fényévre lévő halmaz elnevezése. Már az ókori kultúrák is ismerték, Homérosz Odüsszeia és Iliász című műveiben is megemlíti. A görög mitológia szerint a csillagok Atlasz és Pléioné lányai, a Hyádok féltestvérei voltak. A halmaz legfényesebb csillagai ma is őrzik a hét nővér neveit: Maia, Asterope, Merope, Taygeta, Alcyone, Electra, Celaeno.
Más kultúrákban is szerepe van a Fiastyúknak. Magyar elnevezése például a német Gluckhenne tükörfordításából ered, a japán Subaru autómárka neve is erre utal, nem véletlenül vannak csillagok a márka logójában. Az azték, a maja és a sziú kultúrában is van helye a halmaznak.
A Hold és a Fiastyúk „találkozása” persze csak a Földről tűnik közelinek, hiszen az égitest és a halmaz között több száz fényévnyi távolság van. A Plejádok, vagyis a halmaz csillagai a bölcsességet is jelképezik, a Holddal való találkozás pedig egy magasabb szintű spirituális jelenlétet sugall.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.