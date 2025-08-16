Ma este találkozik a Hold a Fiastyúkkal: kozmikus üzenet ez a csillagjegyeknek

Amikor augusztus 16-án éjjel felnézünk az égre, különleges látvány és egyben üzenet vár ránk: a Hold és a Fiastyúk csillaghalmaz közelít egymáshoz. Ez a kozmikus találkozás nem csupán csillagászati érdekesség, hanem spirituális jelentőséggel is bír. A fényes Hold és a bölcsességet hordozó Plejádok energiája most összekapcsolódik, és rezgéseikkel minden csillagjegy számára útmutatást kínálnak – legyen szó új kezdetekről, érzelmi tisztulásról vagy belső egyensúly kereséséről.

A Fiastyúk kulturálisan is nagy jelentőséggel bír Fotó: Mikhail Nilov / Pexels illusztráció

Augusztus 16., a Hold és a Fiastyúk találkozása:

A Hold és a Fiastyúk párosa 23 óra után kel, ekkor még csak 3 fokra lesznek egymástól. Az éjszaka előrehaladtával azonban nő a távolságuk, ami hajnalra több mint 5 fok lesz. A Hold ugyan fényes, de a Fiastyúktól való távolsága miatt nem fogja zavarni a halmaz csillagainak látványát. Érdemes lehet tehát ezekben az órákban felnéznünk az égre, amikor még alacsonyan járnak a horizont felett. Akár szabad szemmel, akár távcsővel is követhetjük ezt az együttállást.

A Fiastyúk, más néven a Messier 45 a Bika csillagképben található, a Földtől 443 fényévre lévő halmaz elnevezése. Már az ókori kultúrák is ismerték, Homérosz Odüsszeia és Iliász című műveiben is megemlíti. A görög mitológia szerint a csillagok Atlasz és Pléioné lányai, a Hyádok féltestvérei voltak. A halmaz legfényesebb csillagai ma is őrzik a hét nővér neveit: Maia, Asterope, Merope, Taygeta, Alcyone, Electra, Celaeno.

Más kultúrákban is szerepe van a Fiastyúknak. Magyar elnevezése például a német Gluckhenne tükörfordításából ered, a japán Subaru autómárka neve is erre utal, nem véletlenül vannak csillagok a márka logójában. Az azték, a maja és a sziú kultúrában is van helye a halmaznak.

A Hold és a Fiastyúk „találkozása” persze csak a Földről tűnik közelinek, hiszen az égitest és a halmaz között több száz fényévnyi távolság van. A Plejádok, vagyis a halmaz csillagai a bölcsességet is jelképezik, a Holddal való találkozás pedig egy magasabb szintű spirituális jelenlétet sugall.

Mit üzen ez a csillagjegyeknek?