Ma este találkozik a Hold a Fiastyúkkal: kozmikus üzenet ez a csillagjegyeknek

ezotéria
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 16:00
horoszkópasztrológia
Kozmikus égi találkozó várható, ami a csillagjegyekre is hatással lesz. Szabad szemmel is látni lehet maja Fiastyúk halmaz csillagait.

Amikor augusztus 16-án éjjel felnézünk az égre, különleges látvány és egyben üzenet vár ránk: a Hold és a Fiastyúk csillaghalmaz közelít egymáshoz. Ez a kozmikus találkozás nem csupán csillagászati érdekesség, hanem spirituális jelentőséggel is bír. A fényes Hold és a bölcsességet hordozó Plejádok energiája most összekapcsolódik, és rezgéseikkel minden csillagjegy számára útmutatást kínálnak – legyen szó új kezdetekről, érzelmi tisztulásról vagy belső egyensúly kereséséről.

A Fiastyúk kulturálisan is nagy jelentőséggel bír.
A Fiastyúk kulturálisan is nagy jelentőséggel bír Fotó: Mikhail Nilov / Pexels illusztráció

Augusztus 16., a Hold és a Fiastyúk találkozása: 

A Hold és a Fiastyúk párosa 23 óra után kel, ekkor még csak 3 fokra lesznek egymástól. Az éjszaka előrehaladtával azonban nő a távolságuk, ami hajnalra több mint 5 fok lesz. A Hold ugyan fényes, de a Fiastyúktól való távolsága miatt nem fogja zavarni a halmaz csillagainak látványát. Érdemes lehet tehát ezekben az órákban felnéznünk az égre, amikor még alacsonyan járnak a horizont felett. Akár szabad szemmel, akár távcsővel is követhetjük ezt az együttállást.

A Fiastyúk, más néven a Messier 45 a Bika csillagképben található, a Földtől 443 fényévre lévő halmaz elnevezése. Már az ókori kultúrák is ismerték, Homérosz Odüsszeia és Iliász című műveiben is megemlíti. A görög mitológia szerint a csillagok Atlasz és Pléioné lányai, a Hyádok féltestvérei voltak. A halmaz legfényesebb csillagai ma is őrzik a hét nővér neveit: Maia, Asterope, Merope, Taygeta, Alcyone, Electra, Celaeno.

Más kultúrákban is szerepe van a Fiastyúknak. Magyar elnevezése például a német Gluckhenne tükörfordításából ered, a japán Subaru autómárka neve is erre utal, nem véletlenül vannak csillagok a márka logójában. Az azték, a maja és a sziú kultúrában is van helye a halmaznak.

A Hold és a Fiastyúk „találkozása” persze csak a Földről tűnik közelinek, hiszen az égitest és a halmaz között több száz fényévnyi távolság van. A Plejádok, vagyis a halmaz csillagai a bölcsességet is jelképezik, a Holddal való találkozás pedig egy magasabb szintű spirituális jelenlétet sugall.

Mit üzen ez a csillagjegyeknek?

  • Kos és Oroszlán: az együttállás új lendületet ad, hogy tisztábban hallják saját belső hívásukat. Most érdemes bátran előrelépni.
  • Bika és Szűz: a Fiastyúk energiája otthonosságot és stabilitást erősít, segít rendet teremteni az élet apró részleteiben.
  • Ikrek és Vízöntő: a Plejádok üzenete számukra a kapcsolódásról szól – most nyitottabbak lehetnek új emberekre, barátságokra.
  • Rák és Halak: a Hold közelsége érzelmi tisztulást hoz, álmaikban különleges üzeneteket kaphatnak.
  • Mérleg és Nyilas: az együttállás segít megtalálni a belső egyensúlyt, és világosabban látni a jövő irányát.
  • Skorpió és Bak: a találkozás mély lelki erőt ad, támogatja a hosszú távú célok kitartó követését.

 

