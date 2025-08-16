Sztárparádé Kovács Kokó István visszatérésén: Ritkán látni ennyi hírességet egy helyen - galéria

Egész napos gálával ünnepli meg a Hősök terén 100. születésnapját a Magyar Ökölvívó Szövetség, ahol többek között Kovács Kokó István is visszatér a ringbe. A magyar öklöző az új világszervezet elnökével, a holland Boris van der Vorst-al csap majd össze. De Növényi Norbert például Bunyós Pityu ellen fog bokszolni, Kótai Mihály pedig Erdei Zsolttal száll ringbe, illetve a Bedák testvérek szintén öklözni fognak.

Óriási megtiszteltetés számomra itt állni előttetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ez az ünnep elsősorban az elmúlt 100 évet ünnepli, de nagyon remélem, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai stábja felkészült arra, hogy a jövőben is legyen miről majd megemlékezni, és a jövő is legalább olyan fényes lesz, mint a mögöttünk lévő 100 esztendő

- fogalmazott Kovács Kokó István az esemény megnyitóján. A saját visszatéréséről pedig korábban azt mondta a Borsnak: