Itt a vége, ennyi volt: összepakolt Vilmos herceg és Katalin hercegné

Úgy hírlik, Vilmos herceg és Katalin hercegné, Windsorba költöztetik családjukat egy örök otthonba, és az összes felújítást saját maguk fogják finanszírozni.

Úgy tűnik Katalin és Vilmos a költözés mellett döntöttek az elmúlt évek történései után Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

A hercegi páros állítólag egy új kezdetre vágyik, miután az Adelaide Cottage-ban töltött időszakot megterhelte Katalin és Károly király rákdiagnózisa, valamint a királynő halála. A következő hónapokban a Windsor Great Park szívében található Forest Lodge-ba költöznek.

A lenyűgöző, nyolc hálószobás birtok hatalmas előrelépés ahhoz képest, ahová három évvel ezelőtt költöztek. A négy hálószobás ház viszonylag szerénynek számít a királyi mércével mérve, ezért csendben keresték az alternatívákat. Katalint már látták új bútorokat válogatni a házba, többek között egy 24 személyes asztalt. Ugyanakkor a család állítólag nem fog állandóan ott lakó személyzetet tartani.

Az Adelaide Cottage töredéke a walesi család korábbi teljes idejű otthonának, és szeretnének nagyobb teret biztosítani Györgynek, Saroltának és Lajosnak.

Windsor az otthonukká vált ám az elmúlt években, amíg az Adelaide Cottage-ban éltek, nagyon nehéz időszakokat éltek meg. A költözés lehetőséget ad egy új kezdetre és egy új fejezetre; lehetőséget arra, hogy maguk mögött hagyják a szomorú emlékeket. Ez hosszú távra szóló döntés. Úgy tekintenek erre, mint az örök otthonukra

- árult el egy bennfentes.

Úgy tűnik, a kedvenc helyszínük eredetileg a Fort Belvedere volt, egy lenyűgöző neogótikus kastély a Windsor Great Parkban. Végül azonban attól alig másfél kilométerre költöznek be egy új házba.

Korábban az is felmerült, hogy a család egy nagyobb épületet hozhatna létre egy melléképületből az Adelaide Cottage mellett, így elkerülhették volna a költözést.

Kevesen tudják, hogy közvetlenül az Adelaide Cottage mellett van egy tágas, vöröstéglás melléképület, amelyet jelenleg nem használnak. Jelen állapotában lakhatatlan, és jelentős felújításra lenne szüksége, ha használatba vennék. Egy ideje folynak a megbeszélések arról, hogy a melléképületet a birtok részévé tegyék, de csak az a kérdés, mikor kezdődhet el a projekt

- tette hozzá a közeli forrás.