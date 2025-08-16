UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Modern Talking, német pop együttes, Párizsban

Kőkemény Modern Talking kvíz: Mennyire emlékszel a 80-as évek legsikeresebb popegyüttesére?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 15:45
retróRetró Kvízmodern talking
Te is rajongtál a 80-as évek imádott popegyütteséért, csillogó ruhában, vagy épp trapéz nadrágban táncoltál a zenéjükre minden szombat este és a Cheri, Cheri Ladyt ma is fejből dúdolod? Most itt a remek alkalom, hogy retró kvízünkben leteszteld, mennyire emlékszel még a Modern Talking együttesre.

A kvíz, ami visszarepít azokba a nosztalgikus 80-as évekbe. Kevés olyan zenei formáció van, amelynek fülbemászó dallamai ennyi idő után is ugyanúgy megdobogtatják a női szíveket, mint a Modern Talking. A 80-as évek egyik legikonikusabb német popzenei duója, Dieter Bohlen és Thomas Anders milliókat hódított meg romantikus szövegeivel, egyedi hangzásával és jellegzetes stílusával. Most itt a remek lehetőség, hogy egy kis időre kizárd a külvilágot, és visszarepülj a diszkógömbök, flitterek és magnókazetták fénykorába.

Kvíz, Modern Talking, popegyüttes, színpadon, 80-as évek
Kvíz: teszteld, mennyire vagy otthon a Modern Talking történetében!
Fotó: United Archives /  Getty Images

Modern Talking kvíz: 10 kőkemény kérdés a duó pályafutásáról

Abba az időszakba, amikor mindenki nőnek dauerolt haja volt, a srácok bundesliga fazonú frizurára vágytak, a válltömés kötelező kiegészítő volt, a fiatalok TikTok helyett az MTV videóklipjein lógtak és a Facebook még csak gondolat sem volt. Ekkor alakult a Modern Talking, a világhírű német popduó, és szinte azonnal meghódította a slágerlistákat több európai országban, és népszerűvé tette őket a kontinensen. A helyes német srácok azóta persze felnőttek, és talán kicsit megöregedtek, de a Modern Talking örök nyomot hagyott a zeneipar történelmében: slágereiket talán még azok is ismerik, akik jóval karrierjük csúcsa után születtek. Ennem a kvízben most tesztelheted, mennyire emlékszel Dieter Bohlen és Thomas Anders legendás slágereire, albumaira és a korszak legikonikusabb popduójának történetére – a nosztalgia garantált!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
A formáció kezdetben csak német slágerdalokat énekelt. Mikor alakult meg a Modern Talking, ami néhány hónap leforgása alatt világhírűvé vált?

Ha egy kis segítségre van szükséged, nézd meg Thomas Anders legújabb videóklipjét:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már? 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu