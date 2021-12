Háborognak a helyiek: megússza a kettősgyilkosságot Károly?

Háborognak a Fejér megyei kislángiak, ugyanis lehetséges, hogy sosem bűnhődik meg úgy, ahogyan ők szeretnék egykori falubelijük, a brutális kettős gyilkosságot elkövető K. Károly. Mint arról korábban a Bors is írt, idén márciusban a 26 éves férfi egy éjjel elindult lopni a környékre. Így surrant be a nyugdíjas János bácsi és Júlia néni portájára, ahol a ház mögötti kerti lakról verte le a lakatot, majd módszeresen kirámolta onnan a füstölt húsokat. Károly ezután megpróbált elmenekülni a kertből, de a zajra felkeltek a lakók, akikre a férfi borzalmas erőszakkal támadt: egy magával vitt késsel halálra szurkálta az ijedt időseket. A két testet végül a kertbe rángatta, majd a szerelőaknába hajította, aztán gallyakat és avart szórt rájuk, mindennek a tetejében pedig a lopott ételekkel és egy 10 ezer forintos bankjeggyel egy lopott biciklin hazakerekezett.

Fotó: Bors

Mint később kiderült, a férfi már egy ideje drogproblémákkal küzdött, és nem először került összetűzésbe a törvénnyel sem. Az őt korábban már befogadó nénikéje már jó ideje megpróbálta leszoktatni őt a kábítószerről, de hiába, Károlyt már nem lehetett jó útra téríteni, így nem csak a falubeliek, hanem maguk, a rokonok is azt szerették volna, hogy hosszú évekre börtönbe kerüljön. Azonban lehetséges, hogy ez nem fog megtörténni. Az ügyészség most megjelenő vádiratából ugyanis kiderült, hogy az elmeszakértők szerint a férfinek súlyos mentális gondjai vannak, így az ügyészség most a büntethetőséget kizáró kóros elmeállapot miatt indítványozta a vád alóli felmentést, a kényszergyógykezelést és az előzetes kényszergyógykezelés fenntartását is. A helyiek háborognak.

- Szörnyű, hogy ennyit ér két tisztességes ember élete. Hogy még meg sem bűnhődik az, aki ezt elkövette ellenük. Döbbenetes, hogy van esély, hogy még egyszer köztünk járjon egy olyan ember, aki nem a társadalomba való – ingatta a fejét a meggyilkolt házaspár egyik ismerőse.