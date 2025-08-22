Most jött: lezárták a Flórián teret, szirénáktól hangos az egész környék

Két gépkocsi ütközött össze a III. kerületi Flórián téren, a felüljárónál, a fővárosból kifelé vezető irányban. Az ütközés erejétől az egyik jármű az oldalára borult. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a kocsik áramtalanítását, átvizsgálását. A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a katasztrófavédelem.



